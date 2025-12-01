مسابقات قهرمانی کشتی آزاد و فرنگی استان بوشهر برگزار شد

عبدالرضا دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات قهرمانی کشتی استان در دو رشته آزاد و فرنگی به میزبانی شهرستان جم برگزار شد که ۸۰ کشتی‌گیر از شهرستان‌های مختلف در این رویداد ورزشی حضور داشتند.

وی افزود: در بخش کشتی آزاد، تیم جم موفق شد عنوان نخست را کسب کند؛ تیم دشتستان به مقام دوم رسید و تیم بوشهر در جایگاه سوم قرار گرفت.

رئیس هیئت کشتی استان ادامه داد: در بخش کشتی فرنگی نیز تیم بوشهر مقام اول را به دست آورد، تیم دیلم در جایگاه دوم ایستاد و تیم جم به مقام سوم دست یافت.

دشتی با قدردانی از همکاری مسئولان شهرستان جم در برگزاری این دوره از مسابقات تصریح کرد: این رقابت‌ها با هدف شناسایی استعدادهای برتر و آماده‌سازی تیم‌های منتخب استان برای رقابت‌های پیش‌رو برگزار شد.