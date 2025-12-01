  1. استانها
  2. بوشهر
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۹

مدیرکل پزشکی قانونی بوشهر: فوت بر اثر برق گرفتگی ۳۵۰ درصد افزایش یافت

بوشهر- مدیرکل پزشکی قانونی استان بوشهر گفت: تعداد افرادی که بر اثر برق گرفتگی جانشان را از دست دادند نسبت به مدت مشابه رشد ۳۵۰ درصدی داشته است.

ابراهیم پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شش ماهه نخست امسال ۹ نفر در استان بر اثر برق گرفتگی جانشان از دست دادند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۲ نفر جان خود را از دست دادند رشد ۳۵۰ درصدی داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان بوشهر با بیان اینکه همه جان باختگان مرد بودند و با هشدار در مورد استفاده غیر اصولی از تأسیسات برقی بر لزوم رعایت مقررات ایمنی و استفاده از برق کاران مجرب تاکید کرد.

وی افزود: در صورتی که با برق سرو کار داریم از لباس کار مناسب و کفش‌های با عایق خشک استفاده کنیم و مراقب باشیم هیچ قسمتی از بدن ما به طور مستقیم با زمین تماس پیدا نکند.

