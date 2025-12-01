خبرگزاری مهر، گروه استانها: استان بوشهر بهعنوان بزرگترین دارنده مرز آبی کشور در کرانه خلیج فارس، ظرفیتهایی در اختیار دارد که هر نقطهای از ایران آرزوی آن را دارد؛ سواحل طولانی، بافت تاریخی منحصربهفرد، فرهنگ ساحلی غنی، غذاهای متنوع دریایی، نخلستانها و اسکلههای بکر.
با این حال، مجموعهای از کمبودها و نارساییها باعث شده این استان هنوز از جایگاه واقعی خود در عرصه گردشگری ملی و حتی منطقهای فاصله داشته باشد؛ در حالی که اگر زیرساختهای لازم در بخشهای اقامت، تفریحات و خدمات گردشگری ایجاد شود، بوشهر میتواند به یکی از سه قطب اصلی گردشگری کشور تبدیل شود.
بوشهر علیرغم رشد ورود مسافران، با کمبود جدی هتلهای استاندارد مواجه است. تعداد هتلهای چهار و پنجستاره در استان بسیار محدود است و اقامتگاههای ساحلی با کیفیت بالا تقریباً به چشم نمیخورند.
همین موضوع باعث میشود شاغلان حوزه گردشگری نتوانند تورهای لوکس یا اقامتهای تخصصی را برای گردشگران داخلی و خارجی طراحی کنند.
یکی از چالشهای گردشگری در بوشهر، نبود امکانات گسترده تفریحات آبی و دریایی است؛ آن هم در استانی که بیش از ۷۰۰ کیلومتر نوار ساحلی دارد کمبود هتلهای دریایی، مجموعههای اقامتی نزدیک ساحل و رستورانهای دریایی استاندارد، یکی از مهمترین دلایلی است که پتانسیلهای جذاب بوشهر هنوز به یک «محصول گردشگری» تبدیل نشدهاند.
در شرایطی که بسیاری از نقاط ساحلی جهان با ساخت هتلهای دریایی، اسکلههای تفریحی و رستورانهای ساحلی برند گردشگری خود را میسازند، بوشهر همچنان درگیر محدودیتهای مجوز، نبود حمایت مالی و کمبود سرمایهگذاری در این بخش است. این ضعف زیرساختی مانع بزرگی برای توسعه گردشگری دریایی و افزایش مدت زمان اقامت مسافران محسوب میشود.
یکی از چالشهای گردشگری در بوشهر، نبود امکانات گسترده تفریحات آبی و دریایی است؛ آن هم در استانی که بیش از ۷۰۰ کیلومتر نوار ساحلی دارد. گردشگران در بوشهر با کمبود جدی خدماتی مانند جتاسکی، پاراسل، غواصی حرفهای، قایقسواری، تورهای ساحلی، کایتبرد، پارکهای تفریحی دریایی و شناورهای گردشگری روبهرو هستند.
این در حالی است که تفریحات آبی در بسیاری از مقاصد گردشگری ساحلی، اصلیترین نقطه جذب و نگهداشت گردشگر به شمار میرود و نبود اسکلههای گردشگری استاندارد، محدودیتهای اداری، هزینه بالای تجهیزات و نبود حمایت هدفمند، راه توسعه این حوزه را سخت کرده است.
در صورتی که دولت از بخش خصوصی حمایت کند و مسیر سرمایهگذاری را هموار سازد، اشتغال و درآمدزایی در این بخش به سرعت افزایش خواهد یافت.
یکی از بخشهای مهم گردشگری که میتواند هویت خاصی برای بوشهر ایجاد کند، رستورانهای دریایی و مجموعههای تفریحی ساحلی است ولی با وجود فرهنگ غذایی غنی و تنوع کمنظیر غذاهای دریایی، تعداد رستورانهای ساحلی استاندارد و مجهز در استان بسیار محدود است.
ایجاد زنجیره رستورانهای دریایی، کافههای ساحلی، و مجموعههای سرگرمی کنار دریا میتواند جذابیت سفر به بوشهر را بهطور چشمگیری افزایش دهد.
زیرساختهای گردشگری تقویت شود
کارشناس و فعال حوزه گردشگری دریایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان بوشهر پتانسیل تبدیل شدن به مرکز تفریحات دریایی ایران را دارد اما زیرساختهای لازم برای این کار فراهم نشده است.
علی محتشمی اضافه کرد: فعالان این بخش با مشکل هزینههای سنگین، بروکراسی پیچیده و نبود تسهیلات بانکی روبهرو هستند که نیازمند حمایت ویژه از سوی مسئولان هستند.
وی تاکید کرد: اگر حمایت مناسبی صورت بگیرد، بخش خصوصی میتواند ظرف مدت کوتاهی مجموعههای تفریحی استاندارد ایجاد کند و گردشگری بوشهر را وارد مرحله جدیدی کند.
کمبود هتلهای استاندارد و رستورانهای باکیفیت
کارشناس حوزه گردشگری و سرمایهگذاری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از اصلیترین ضعفهای گردشگری بوشهر کمبود هتلهای استاندارد و رستورانهای باکیفیت کنار ساحل است.
امین عاشورپور بیان کرد: برای جذب سرمایهگذار باید بروکراسی کاهش یابد و تسهیلات تشویقی ارائه شود. ایجاد هتلهای ساحلی و دریایی مهمترین اقدام برای ارتقای برند گردشگری بوشهر است و دولت باید نقش تسهیلگر داشته باشد. با برنامهریزی صحیح، بوشهر میتواند مقصد اصلی گردشگران داخلی و حتی خارجی باشد.
وی با تاکید بر لزوم حمایت دولت و ایجاد مسیر شفاف برای سرمایهگذاران تصریح کرد: توسعه گردشگری بوشهر بدون همکاری فعال دولت و بخش خصوصی ممکن نیست و دولت باید روند صدور مجوزهای گردشگری را کوتاه کند.
عاشورپور با تاکید بر واگذاری زمینهای ساحلی مناسب برای ایجاد هتل و تفریحات تاکید کرد: دولت باید تسهیلات بانکی کمبهره ارائه دهد و بهعنوان ناظر و تسهیلگر، موانع حقوقی و اداری را برطرف کند. در مقابل، بخش خصوصی نیز باید با طرحهای کارشناسیشده وارد میدان شود و پروژههایی با کیفیت بالا و استانداردهای بینالمللی ارائه دهد.
شتاب دهی به جهش گردشگری در بوشهر
استاندار بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح برنامههای استان برای ارتقای جایگاه گردشگری، اظهار کرد: بوشهر در آستانه یک تحول جدی در زیرساختها و خدمات گردشگری قرار دارد.
ارسلان زارع با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر استان در حوزه ساحل، طبیعت، فرهنگ و تاریخ گفت: تمرکز مدیریت استان بر این است که این پتانسیلها به یک «محصول گردشگری واقعی» تبدیل شوند و بوشهر بتواند در رقابت با دیگر مقاصد گردشگری کشور حرف جدی برای گفتن داشته باشد.
زارع مهمترین محور این برنامهها را توسعه هتلها و اقامتگاهها عنوان کرد و ادامه داد: کمبود هتلهای استاندارد سالها یکی از دغدغههای اصلی گردشگران بوده و اکنون چند پروژه مهم در حوزه ساخت هتلهای ساحلی، اقامتگاههای بومگردی، مجموعههای اقامتی دریایی و هتلهای با رده بالاتر در دستور کار قرار دارد. ایجاد تنوع در خدمات اقامتی، از بومگردی تا هتلهای چهار و پنجستاره، یک ضرورت برای جذب گردشگر داخلی و خارجی است.
سواحل گسترده بوشهر باید به محور اصلی گردشگری استان تبدیل شوند استاندار بوشهر بخش مهم دیگری از برنامههای استان را توسعه گردشگری دریایی دانست و خاطرنشان کرد: سواحل گسترده بوشهر باید به محور اصلی گردشگری استان تبدیل شوند.
وی با اشاره به ظرفیتهای ویژه خلیج فارس بیان کرد: ایجاد اسکلههای گردشگری، راهاندازی مراکز تفریحات آبی، توسعه رستورانهای دریایی و تقویت خدمات ساحلی در دستور کار جدی استان قرار دارد.
زارع بخش خصوصی را شریک اصلی این مسیر معرفی کرد و گفت: سرمایهگذاران نیازمند حمایت و امنیت اقتصادی هستند تا بتوانند در حوزه گردشگری وارد پروژههای بزرگ شوند.
وی تأکید کرد: استان بوشهر آماده ارائه تسهیلات، حذف بروکراسیهای زائد و فراهمکردن زمینهای مناسب برای اجرای طرحهای گردشگری است.
استاندار بوشهر از عزم جدی استان برای تبدیل گردشگری به یکی از پایههای اقتصاد بوشهر سخن گفت و تأکید کرد: با تکمیل این طرحها، استان میتواند در آینده نزدیک به یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور تبدیل شود.
بوشهر استانی استثنایی است اما این استثناییبودن هنوز به «مزیت عملیاتی» تبدیل نشده است. نبود هتلهای باکیفیت، کمبود تفریحات دریایی، نارسایی در رستورانها و امکانات ساحلی، و عدم حمایت مؤثر از سرمایهگذاران باعث شده ظرفیتهای بینظیر استان بهطور کامل شکوفا نشود.
اگر این موانع برطرف شود، بوشهر میتواند طی چند سال آینده یکی از قطبهای اصلی گردشگری ایران باشد و سهم قابل توجهی از اقتصاد گردشگری کشور را به خود اختصاص دهد.
