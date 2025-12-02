به گزارش خبرنگار مهر، تیم رازین پلیمر که امسال برای اولین بار به لیگ برتر والیبال صعود کرده، در هفته دوم لیگ موفق شد تیم مدعی چادرملو اردکان را شکست دهد، اما روز گذشته مقابل شهداب شکست خورد. این تیم در هفته اول نیز مقابل طبیعت بازی را واگذار کرده بود.



مرتضی هداوندی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم خود در لیگ برتر گفت: بازی با شهداب واقعاً سخت و جذابیت بالایی داشت. سالن مسابقه به خاطر حضور بازیکنان ستاره شهداب مملو از هوادار بود. بازیکنان ما در چنین شرایطی توانستند ست اول را از شهداب بگیرند اما در ادامه تجربه بازیکنان شهداب در موقعیت‌های حساس به نفع آنها تمام شد.



وی گفت: من به بازیکنانم افتخار می‌کنم، مقابل تیم شهداب واقعاً جنگیدند و اکثر افرادی که در سالن حضور داشتند عملکرد تیم رازین پلیمر را تحسین کردند. تتی سرمربی شهداب اذعان کرد ممکن بود این بازی را واگذار کنند.



سرمربی تیم والیبال رازین پلیمر تاکید کرد: تیم ما اولین سالی است که در لیگ برتر حضور دارد و قطعاً رفته رفته بهتر می‌شویم‌بعد از اینکه در بازی اول مقابل طبیعت شکست خوردیم همه ناامید و ناراحت بودند اما آن شکست را فراموش کردیم و باانگیزه هفته دوم به میدان رفتیم که موفق به شکست چادرملو شدیم.



وی گفت: چادرملو سال گذشته جزو چهار تیم اول جدول بود و امسال هم از نظر بودجه یکی از بهترین تیم‌هاست اما بچه‌های ما از همان امتیاز اول کیفیت و سطح بالای خود را نشان دادند و سه بر صفر برنده شدند.



سرمربی تیم والیبال رازین پلیمر در مورد هدف این تیم در لیگ برتر گفت: با بازیکنانمان قرار گذاشته‌ایم به پلی‌آف صعود کنیم. شاید بگویند چون تازه به لیگ صعود کرده و بازیکن شاخصی نداریم سقوط کنیم اما تمام تلاش ما صعود به پلی‌آف است.



وی در مورد سطح کیفی مسابقات لیگ برتر والیبال گفت: به غیر از دو سه تیم که بودجه خیلی بالایی دارند بقیه تیم‌ها همسطح هم هستند و رقابت خیلی نزدیک به هم است. بازیکنان جوان زیادی هم امسال در لیگ حضور دارند که قطعاً در آینده از دل همین مسابقات لیگ بازیکنان جوان زیادی به تیم ملی والیبال ایران اضافه می‌شوند و این جای بسیار امیدواری دارد.