پیروزی شهداب و فولاد سیرجان؛استقلال از قعر جدول فرار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر امروز چهارشنبه ۱۲ آذرماه با هفت دیدار در شهرهای نور، ارومیه، گنبد، ورامین، یزد، اسلامشهر و تهران پیگیری شد.

تیم فولاد سیرجان ایرانیان به مصاف مهرگان رفت که این دیدار با نتیجه شاگردان عطایی با شکست سه بر صفر مهرگان نور سومین برد فصل خود را ثبت کرد. این مسابقه به ترتیب با امتیازات ۲۵ بر ۱۸، ۲۸ بر ۲۶ و ۲۵ بر ۲۳ پایان یافت.

در دیگر بازی این هفته، تیم شهرداری ارومیه در سالن غدیر ارومیه میزبان مس رفسنجان بود، شاگردان عبدالرضا علیزاده با نتیجه ۳ بر یک، در این مسابقه در ست‌های اول، سوم و چهارم با امتیازهای ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۳ و ۲۵ بر ۲۱ از سد حریف خود عبور کردند و تنها ست دوم را با امتیاز ۲۵ بر ۱۸ به حریف واگذار کردند.

تیم استقلال گنبد که پس از مدت‌ها دوری دوباره به لیگ برتر والیبال مردان بازگشته است، این هفته میزبان تیم رازین پلیمر تازه وارد لیگ برتر بود که این دیدار در نهایت به سود استقلال با نتیجه سه بر دو پیروز به پایان رسید.

نتیجه امتیازهای ست‌های اول، چهارم و پنجم به ترتیب ۲۵ بر ۱۹، ۲۹ بر ۲۷ و ۱۵ بر ۱۳ برای نفع میزبان و ست‌های دوم و سوم با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۱ به سود تیم مهمان بود تا در پایان استقلال برنده این دیدار باشد.

همچنین تیم فولاد مبارکه سپاهان با هدایت محمد محمدکاظم میهمان سایپا تهران بود که این یک دیدار سخت و نزدیک در ورامین موفق شد تیم سایپا تهران را مغلوب کند.

این مسابقه در چهار ست با امتیازهای ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۱ در ست‌های اول، دوم و چهارم برای سپاهان و ۲۵ بر ۱۹ برای سایپا، در نهایت به سود سپاهان مهمان این مسابقه خاتمه یافت.

تیم شهداب یزد در مسابقه‌ای تماشایی برابر پیکان تهران ایستاد و توانست با نتیجه سه بر یک پیروز میدان شود. ست‌های اول، سوم و چهارم این مسابقه را با امتیازهای ۲۵ بر ۲۱، ۲۹ بر ۲۷ و ۲۵ بر ۱۴ با پیروزی تیم شهداب و ست دوم با امتیاز ۲۵ بر ۱۴ به سود خودروسازان ثبت شد.

تیم صنعتگران امید با هدایت غلامرضا مومنی‌مقدم سرمربی تیم ملی جوانان در خانه والیبال تهران میزبان چادر ملو اردکان بود. این دیدار طولانی و حساس دو تیم با نتیجه سه بر دو به سود چادرملو تمام شد. این مسابقه با برد نماینده اردکان پایان یافت که ست‌های اول، سوم و پنجم با امتیازات ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۰ بر ۱۸ به سود چادرملو و ست‌های دوم و چهارم با امتیازات ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۰ به نفع تیم صنعتگران اعلام شد.

نتایج بازی‌های این هفته به شرح زیر است:

فولاد سیرجان ایرانیان ۳- صفر مهرگان نور

شهرداری ارومیه ۳ - ۱ مس رفسنجان

استقلال گنبد ۳- ۲ رازین پلیمر

سایپا تهران ۱ - ۳ فولاد مبارکه اصفهان

شهداب یزد ۳ - ۱ پیکان تهران

صنعتگران امید ۲- ۳چادرملو