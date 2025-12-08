کامبیز یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد استقلال گنبد در لیگ برتر والیبال و اولین پیروزی این تیم گفت: پس از سه باخت متوالی، تیم تحت فشار زیادی بوده و تمام تلاش خودمان را به کار گرفتیم تا در اولین بازی خانگی به پیروزی برسیم. بعد از بازی با مهرگان، تیم به سرعت روند ریکاوری را آغاز کرد و دو جلسه تمرین خوب داشتیم تا برای مسابقه با رازین پلیمر آماده شویم. تماشاگران ما علاقهمند هستند که در سالن گنبد همه تیمها را شکست دهیم و بازیکنان نیز همقسم شدهاند تا تمام توان خود را به کار گیرند. با توجه به اینکه استارت لیگ با تیمهای بسیار قوی بوده که مدعی اصلی قهرمانی هستند، کار برای ما کمی دشوار شد. بنابراین در بازی با رازین پلیمر، تمام تلاش تیم صرف برد شد و پس از بازگشت از نور با بازیکنان صحبت کردیم که تنها به برد فکر کنند.
وی افزود: خدا را شکر بازی خوبی انجام دادیم، با وجود اینکه ست پنجم عقب افتادیم، اما ناامید نشدیم و با تعویضهایی که انجام دادیم، شرایط بازی را به نفع خود برگرداندیم. خدا را شکر در شهر گنبد شرمنده هواداران نشدیم. بازی بعدی با تیم پیکان است که امسال با سرمایهگذاری گسترده یکی از مدعیان اصلی قهرمانی محسوب میشود و در دو هفته اخیر نیز نتیجه خوبی نگرفته، برای ما دشوار خواهد بود. پیکان با انگیزه بیشتری وارد این دیدار خواهد شد و بازی سختی پیش رو داریم. به خصوص اینکه ما از شرایط میزبانی برخوردار نیستیم، اما خود را آماده رویارویی با این تیم کردهایم.
یعقوبی درباره کیفیت لیگ برتر گفت: آنچه مشاهده میکنم، هفت تا هشت تیم هستند که با قدرت برابر و پتانسیل بالا در لیگ حضور دارند. اگر بخواهیم تیمها را به دو دسته تقسیم کنیم، میتوان گفت هفت تا هشت تیم در گروه اول قرار دارند که همه شانس حضور در پلیآف ۴ را دارند و شش تیم دیگر با فاصله کمی در گروه دوم قرار میگیرند. این گروه اول تیمهایی هستند که فاصله کمی با هم دارند و پیشبینی اینکه کدام تیمها به پلیآف ۴ راه یابند، دشوار است و غیرقابل پیشبینی است.
سرمربی استقلال گنبد در ادامه در مورد عملکرد داوران بیان کرد: در بازی اول ما از ویدئو چک استفاده شد، بازی دوم و سوم بدون ویدئو چک بود، بازی چهارم با ویدئو چک برگزار شد. در بازیهایی که ویدئو چک نداشتیم، ممکن است برخی شک و شبهه در تصمیمات ایجاد شود، اما مشکل خاصی که تأثیرگذار بر نتیجه باشد، مشاهده نشد. در بازی با فولاد سیرجان، در ست اول داور یک خطای محرز داشت که بعد از بازی خودش به آن اغراق کرد؛ اگر آن یک امتیاز به نفع ما لحاظ میشد، ممکن بود شرایط بازی متفاوت باشد. این اشتباه سهوی بوده و عمدی در کار نبوده است و امیدواریم در همه بازیها بتوان از ویدئو چک استفاده کرد.
وی در مورد اعتراض به ویدئو چک از سوی تیمها عنوان کرد: واقعیت این است که همه تیمها امکان استفاده کامل از ویدئو چک را ندارند. این موضوع باید پذیرفته شود و سازمان لیگ، فدراسیون و باشگاهها همکاری بیشتری در این زمینه داشته باشند. مشکل دوم ویدئو چک، کیفیت پایین تصاویر است که نه تنها کمکی نمیکند، بلکه باعث افزایش اعتراضات نیز میشود. در صورتی که کیفیت دوربینها بالا باشد و صحنهها واضح دیده شوند، اعتراضات نسبت به ویدئو چک کاهش قابل توجهی خواهد داشت.
یعقوبی افزود: در بازی با رازین پلیمر نیز ویدئو چک در اختیار داشتیم، اما به دلیل نبود مانیتور و نمایشگر، داور تنها رأی خود را اعلام میکرد و مربیان امکان مشاهده صحنهها را نداشتند. این روش باعث افزایش اعتراض و شک و شبهه میشود. بنابراین اگر ویدئو چک استفاده میشود، حتماً باید به همه نمایش داده شود، حالا اگر سالنی lcd ندارد، مانیتوری در اختیار مربیان قرار گیرد تا آنها هم صحنهها را ببینند. با اصلاح این مشکلات و ارتقای کیفیت ویدئو چک، اطمینان داریم که اعتراضات کاهش خواهد یافت و مسابقات با عدالت بیشتری برگزار خواهند شد.
