لیگ والیبال هنوز به ثبات نرسیده است/ به ساختار ویدئوچک نیاز داریم

بهروز عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم فولاد سیرجان ایرانیان در لیگ برتر والیبال گفت: خدا را شکر تاکنون بازیهای خوبی داشتیم، اما معمولاً شروع لیگ با یک سری نواقص از ناحیه تیمها شکل میگیرد. طبیعتاً در مسابقات، تیمها در آغاز فصل آمادگی کامل ندارند و فرصت را به گونهای استفاده میکنند که تا پایان فصل آماده بمانند و آرامآرام به اهداف نزدیک شوند. اوج عملکرد تیمها معمولاً یک ماه تا یک ماه و نیم آخر لیگ رقم میخورد.
وی گفت: این موضوع عجیب نیست و شاید بیشتر تیمها در فشار بدنی و آماده کردن خودشان هستند. معمولاً اوایل کار ناهماهنگیهای کار گروهی و فیزیکی در بیشتر تیمها دیده میشود. به هر حال تا به الان بازیهای خوبی داشتیم اما هنوز به آمادگی مد نظر نرسیدهایم. واقعیت این است که تیمها هنوز در بهترین وضعیت خود نیستند. ممکن است برخی کمی بهتر و برخی کمی پایینتر باشند، اما تقریباً میتوان گفت تمام تیمها با وضعیت عالی خود فاصله دارند و زمان میبرد تا به اوج ایدهآل برسند.
سرمربی تیم فولاد سیرجان عنوان کرد: تا اواسط لیگ طول میکشد تا تیمها به وضعیت ایدهآل برسند و از آن زمان به بعد شکل واقعی تیمها دیده میشود. چهره واقعی تیمها در نیمفصل دوم مشخص میشود، زمانی که تیمها امتیاز جمعآوری میکنند و برای مراحل پلی آف آماده میشوند. آمادگی فنی که از تیمها انتظار داریم در نیم فصل دوم رقم میخورد و تیمها به اوج آمادگی نرسیدند. این وضعیت برای همه تیمهاست و با وضعیت واقعی خودشان فاصله دارند.
وی در مورد بازی با شهرداری ارومیه و تقابل با عبدالرضا علیزاده گفت: همه بازیها را به عنوان یک مسابقه عادی نگاه میکنیم و این بازی هم تفاوت چندانی با بقیه ندارد. تیم شهرداری ارومیه هم کیفیت قابل قبولی دارد، کادر فنی خوبی دارد و مجموعه خوبی هستند. هواداران خیلی خوبی دارند و امیدواریم بازی خوبی برگزار شود. هدف ما این است که بازیها به گونهای باشد که سبب رشد تیم ملی والیبال ایران شود و خروجی لیگ، تیم ملی آمادهای باشد.
عطایی در مورد داوری و اعتراضهایی که به ویدئو چک میشود، عنوان کرد: ما برای هر کاری نیاز به زیر ساخت داریم. ما داوران بسیار خوبی داریم. ویدیوچک فقط یک ابزار است و ما نیاز به ساختار داریم. داور پشت دستگاه، اپراتور که دستگاه را فعال میکند و مدیریت صحنهها را برعهده دارد، بخش عمده کار هستند. والیبال ما در این بخش هنوز تازهکار است و برخی افراد تجربه کافی ندارند. این باعث میشود سرعت بازنگری کند و گاهی به کاهش دقت منجر میشود، اما امیدوارم این بخش خیلی سریع رشد کند و سرعت بازیها، کیفیت تصاویر و تصمیمگیریها بالاتر رود.
وی ادامه داد: شنیدم برخی دستگاهها تصاویر واضح و شفافی ندارند که چالش ایجاد میکند. مسئله مهم دیگر، قواعد و قوانین ویدیوچک است که فکر میکنم برخی داورها به خوبی در جریان آن نیستند. به همین خاطر گاهی تصمیماتی گرفته میشود که با چارچوب قانونی تطابق ندارد، مثلاً وقتی استک به دفاع برخورد میکند و به اوت میرود، داور خطای تور میگیرد. بعد تیم مقابل تقاضای ویدیوچک دارد، در حالی که اصلاً داور نباید اجازه درخواست ویدیوچک دهد، چون اگر خطا هم گرفته میشد توپ به اوت رفته است. متأسفانه هنوز با این مسائل مواجه هستیم. داورها هنوز به ثبات کافی نرسیدهاند و این کار را سخت میکند.
وی تأکید کرد: در مجموع داوری مشکلی ندارد، اما در بازیهای سنگین و مهم ممکن است چالش ایجاد شود که بازی را وارد حاشیه و چالش میکند. امیدواریم در هفتههای آینده وضعیت بهتر شود. در گذشته پشت دستگاه ویدئو چک یک داور میایستاد الان داور خط مینشیند و این کار را سخت میکند. از یک طرف میگویند ویدئو چک مهم است اما کسی که باید آن را مدیریت کند فرد کم تجربهای است و این موضوع تناقض دارد.
