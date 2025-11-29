«یوز» بعد از ۲ دهه در جمع مخاطبان میلیونی‌ سوره؛ فرمول جذب مخاطب چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن سینمایی «یوز» این روزها روند صعودی خود در اکران عمومی را ادامه می‌دهد و به‌واسطه استقبال مخاطبان مشغول رکوردشکی در گیشه است. این اثر به کارگردانی رضا ارژنگی تازه‌ترین محصول سازمان سینمایی سوره به‌عنوان یکی از نهادهای فعال در حوزه تولید و عرضه محصولات سینمایی در پنج دهه گذشته محسوب می‌شود که در زمینه جذب مخاطب توفیق قابل توجهی به دست آورده و می‌توان آن را تازه‌ترین عضو باشگاه مخاطبان میلیونی آثار این نهاد دانست.

نگاهی به سابقه تاریخی فعالیت‌های این سازمان که از زیرمجموعه‌های باسابقه حوزه هنری انقلاب اسلامی محسوب می‌شود حکایت از آن دارد که «سوره» دوره‌های مختلفی را از منظر ارتباط با مخاطب و توفیق در بازار فروش پشت سر گذاشته و هم از منظر همکاری با فیلمسازان و هم از زاویه تنوع ژانری می‌توان کارنامه این سازمان و ویژگی‌های آثاری را که موفق به جذب مخاطب میلیونی شده‌اند، مورد بررسی قرار داد.

فیلم‌های عضو باشگاه میلیونی‌های «سوره»؛ از «بلمی به سوی ساحل» تا «شوکران»

از جمله اولین فیلم‌هایی که از آغاز تاسیس «سوره» تا به امروز بیش از یک میلیون مخاطب را با خود همراه کرد، می‌توان به «بلمی به سوی ساحل» ساخته رسول ملاقلی پور اشاره کرد که در سال ۱۳۶۴ توانست بیش از یک میلیون و پانصد هزار مخاطب را به سینماها بکشاند. «مهاجر» ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا فیلم دیگری است که در سال ۱۳۶۸ بیش از یک میلیون و ۱۳ هزار مخاطب را به سینماها کشاند. چند سال بعد این رکوردشکنی با «آدم برفی» ساخته داوود میرباقری تکرار شد. فیلمی که در سال ۱۳۷۳ بیش از پنج میلیون و صد هزار مخاطب داشت. «خواهران غریب» به کارگردانی کیومرث پوراحمد هم یک سال بعدتر یعنی در اکران سال ۱۳۷۴ سه میلیون و دویست هزار مخاطب را به سینماها کشاند. «مرد عوضی» به کارگردانی محمدرضا هنرمند در سال ۱۳۷۶ سه میلیون و هفتصد هزار مخاطب داشت و «شیدا» به کارگردانی کمال تبریزی در سال ۱۳۷۷ توانست یک میلیون و ۷۰ هزار مخاطب را به سینماها فرابخواند. در همین سال فیلم «شوکران» به کارگردانی بهروز افخمی دیگر فیلم «سوره» بود که بالغ بر دو میلیون و هفتصد هزار مخاطب داشت. دیگر فیلم این باشگاه هم «دختری با کفش‌های کتانی» به کارگردانی رسول صدرعاملی است که در سال ۱۳۷۸ یک میلیون و هشتصد هزار مخاطب را با خود همراه کرده است.

اوج‌گیری دوباره بعد از ۲ دهه وقفه با «یوز»

در یک نگاه کلی می‌توان گفت اوج شکوفایی و توفیق سازمان سینمایی سوره در جذب مخاطب در نیمه دهه هفتاد بوده و هرچند در ادامه در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ برخی آثار به مرز مخاطبان میلیونی نزدیک شدند، اما تجربیات موفق گذشته تکرار نشد و سهمی در باشگاه مخاطبان میلیونی سینمای ایران نداشتند. اتفاقی که حالا و در دهه پنجم فعالیت این نهاد سینمایی و به پشتوانه سرمایه‌گذاری روی نیروهای تازه‌نفس سینمایی در میانه دهه ۱۴۰۰ رقم خورده و جالب اینکه این اتفاق نه به‌واسطه تولید یک فیلم رئال داستانی که با یک انیمیشن سینمایی به دست آمده است. مرکز انیمیشن «سوره» پیش از این با انیمیشن‌هایی مانند «لوپتو» برای رسیدن به این رکورد دورخیز کرده بود و حالا این «یوز» است که باردیگر پرچم‌دار این سازمان در جذب مخاطب شده است و شرایط اکران این انیمیشن سینمایی حکایت از سیر صعودی آن در هفته‌های پیش رو هم دارد.

کدام ژانر، کدام فیلمساز؟

یکی از نکات قابل توجه درباره ترکیب فیلم‌های راه‌یافته به باشگاه میلیونی‌های سوره در پنج دهه گذشته، تنوع این آثار از منظر همکاری با فیلمسازان مختلف است. ترکیبی که از زنده‌یاد رسول ملاقلی‌پور و کیومرث پوراحمد تا ابراهیم حاتمی‌کیا، داود میرباقری و بهروز افخمی را هم در دل خود جای داده است. رسول صدرعاملی، کمال تبریزی و محمدرضا هنرمند هم از فیلمسازان نسل اول پس از انقلاب محسوب می‌شوند که آثار پرمخاطب کارنامه‌شان در همکاری با سوره به سرانجام رسیده است. نکته مهمتر آنکه میان این آثار تنها فیلم «مرد عوضی» را می‌توان یک فیلم کمدی مطلق دانست و باقی آثار به پشتوانه انتخاب سوژه‌های اجتماعی جسورانه مورد توجه مخاطبان قرار گرفته‌اند؛ از «شوکران» و «آدم برفی» گرفته تا «دختری با کفش‌های کتانی». سینمای جنگ هم در این ترکیب نمایندگان مهمی همچون «بلمی به سوی ساحل» و «مهاجر» را دارد.

«یوز» چرا رکوردشکن شد؟

انیمیشن سینمایی «یوز» به کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه حالا تازه‌ترین محصول مرکز انیمیشن سوره است که این روزها در حال اکران در سینماهای کشور است و با استقبال کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها توانسته از مرز یک میلیون مخاطب عبور کند تا پس از مدت‌ها به‌عنوان نهمین فیلم سینمایی به باشگاه مخاطبان میلیونی سازمان سینمایی سوره بپیوندد. اصلی‌ترین ویژگی این انیمیشن سینمایی که احتمالاً در ارتباط مخاطب با آن موثر بوده است، انتخاب سوژه آن است. خلق یک قهرمان کارتونی و دوست‌داشتنی بر پایه یوز ایرانی که یکی از سمبل‌های میراث طبیعی و ملی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود در کنار لحن طنازانه و داستان ماجراجویانه، این انیمیشن سینمایی را به یک اثر چند بعدی برای جذب مخاطب تبدیل کرده است. «یوز» حالا در کنار ۲ انیمیشن سینمایی «بچه زرنگ» و «ببعی» صدرنشین جدول فروش انیمیشن‌های سینمایی در تاریخ سینمای ایران محسوب می‌شوند و باید دید این اثر در ادامه مسیر خود در اکران چه رکوردهایی را جابه‌جا خواهد کرد؟