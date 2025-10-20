«یوز» ۳۰ میلیاردی شد؛ رونمایی از تیزر جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، انیمیشن سینمایی «یوز»، محصول مشترک مرکز انیمیشن سوره و ویستامدیا به کارگردانی رضا ارژنگی و تهیهکنندگی احسان کاوه با گذشت سه هفته از اکران، با جذب نزدیک به نیم میلیون مخاطب ۳۰ میلیاردی شد.
همزمان با این اتفاق، از تیزر جدید «یوز» که ساخت آن برعهده قدیر حمزه بوده است، رونمایی شد.
این انیمیشن ماجراجویانه در هفته گذشته با پشت سر گذاشتن آثار کمدی و اجتماعی، توانست جایگاه اول گیشه سینماها را تصاحب کند و در روز کودک، رکورد پرفروشترین و پرمخاطبترین روز تاریخ سینمای ایران برای یک فیلم کودک را شکست و به صدرنشین جدید گیشه روزانه سینمای ایران تبدیل شد.
انیمیشن «یوز» که تور استانی خود را از ۱۷ مهر آغاز کرده است، ابتدا به استان مازندران سفر کرد و در شهرهای ساری و بهشهر میزبان ۱۵۰۰ نفر از بچهها و خانوادههایشان شد. سپس به مشهد رفت و در جمع ۲ هزار نفره کودکان به نمایش درآمد. این اثر در ادامه سفرهای استانی خود یک آبان راهی اصفهان و جشن اکران آن ساعت ۱۸ در باغ نور برگزار میشود.
«یوز» که توسط پخش بهمن سبز در سینماهای سراسر کشور اکران شده، روایتی فانتزی و پرهیجان از سفر پرماجرای یک یوزپلنگ از قلب آمریکا به ایران است که تا به امروز قریب به نیم میلیون کودک و نوجوان را به همراه خانوادهها به سالنهای سینما کشانده است.
