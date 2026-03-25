به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد که رزمندگان این جنبش امروز، ۸۷ عملیات نظامی علیه نیروهای اشغالگر اسرائیلی انجام داده‌اند که این آمار بی‌سابقه است.

در همین راستا، شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که حزب‌الله از ابتدای نبرد تاکنون، بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ فروند موشک، گلوله توپ و پهپاد به سمت مواضع این رژیم شلیک کرده است.

از سوی دیگر، رسانه‌های اسرائیلی با تایید شدت این حملات اعلام کردند که تا این ساعت ۲۰۰ مورد شلیک از لبنان به سمت شمال رصد شده است.

مقاومت اسلامی در بیانیه ای به رویارویی با ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک «الطیبه»، پرداخت و اعلام کرد که تعداد تانک‌های منهدم شده «مرکاوا» ارتش رژیم صهیونیستی به ۲۰ دستگاه رسیده است.

همچنین رزمندگان مقاومت با موشک‌های مستقیم، یک دستگاه بولدوزر نظامی «D۹» را در ورودی شهرک «القنطره» هدف قرار داده و منهدم کردند.

در همین رابطه، حزب‌الله اعلام کرد که تجمع نظامیان اشغالگر در «مشروع الطیبه» را برای سومین بار با پهپاد انفجاری هدف قرار داده است.

همچنین تجمعات ارتش اسرائیل در مناطق «خراج؛ شهرک علما الشعب»، اطراف «شهرک مروحین» و «مرگلیوت» هدف حملات موشکی قرار گرفتند.

از سوی دیگر، مقاومت اسلامی در پاسخ به هشدار به شهرک‌های شمالی، شهرک‌های «نهاریا» و «بیت هلل» را با مجموعه‌ای از موشک‌ها هدف قرار داد.

در پی این حملات، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی از فعال شدن آژیر خطر در مناطق «الغجر»، «المطله» و «مرگلیوت» در الجلیل الاعلی خبر داد.

حزب الله همچنین از حمله با دسته پهپادهای انفجاری به تجمع نیروهای ارتش اسرائیل در شهرک "شلومی" خبر داد.در ادامه عملیات حزب الله، تجمع نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در مقر المرج برای سومین بار امروز هدف حمله موشکی مقاومت قرار گرفت.

همچنین آژیر هشدار در کریات شمونه و مناطق مجاور آن به دنبال رصد شلیک موشک از لبنان فعال شده است.

علاوه بر این، ارتش اسرائیل زخمی شدن شدید یک سرباز ذخیره اش را در پی حملات موشکی امروز در لبنان تایید کرد.

همزمان با تشدید درگیری‌ها، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که بیش از ۵۰۰ خانواده ساکن در نزدیکی مرز با لبنان، این مناطق را ترک کرده‌اند و این تعداد به تدریج در حال افزایش است.

ادامه عملیات حزب‌الله علیه مواضع نظامیان صهیونیست

حزب الله در عملیات دیگری از حمله موشکی مجدد به شهرک‌های «کریات شمونا» و «المطله» خبر داد.

این گروه همچنین اعلام کرد که تجمع نیروهای ارتش صهیونیستی در پایگاه «البغدادی» مقابل شهرک «میس الجبل» را با موشک هدف قرار داده است.

در عملیات دیگر نیز مبارزان حزب‌ الله یک واحد نظامی اسرائیلی را که برای تخلیه مجروحان و انتقال تجهیزات آسیب‌ دیده در منطقه «الطیبه» و ورودی «القنطره» اعزام شده بود، هدف قرار دادند.

حمله حزب الله به مقر وزارت جنگ اسرائیل

حزب‌الله لبنان اعلام کرد که مقر وزارت جنگ اسرائیل در مرکز تل‌آویو را با موشک‌های دقیق هدف قرار داده است.

این گروه افزود: در جریان تلاش روز گذشته نیروهای اسرائیل برای پیشروی در محور الطیبه–القنطره در جنوب لبنان، ۱۰ دستگاه تانک و دو بولدوزر D۹ منهدم شد.

حزب‌الله همچنین اعلام کرد: پادگان دلفین وابسته به شاخه اطلاعات نظامی اسرائیل در شمال تل‌آویو را با موشک‌های ویژه هدف قرار دادیم.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: یک دستگاه تانک مرکاوا در نزدیکی برکه دیر سریان در جنوب لبنان با موشک هدایت‌شونده هدف قرار گرفته و به‌طور مستقیم منهدم شد.

این گروه تأکید کرد که با نیروهای اسرائیلی در جریان تلاش برای پیشروی به سمت شهرک دیر سریان درگیر شده است.

حزب‌الله افزود: یک تانک مرکاوای دیگر نیز در مسیر الطیبه–القنطره و همچنین در شهرک القنطره در جنوب لبنان با موشک هدایت‌شونده هدف قرار گرفت و مستقیما به آن اصابت کرد.

این جنبش افزود: در مسیر شهرک القنطره، درگیری از فاصله بسیار نزدیک با نیروهای اسرائیلی صورت گرفت که منجر به وارد آمدن تلفات قطعی به آن‌ها شد.