اسپانیا: اسرائیل نباید در هیچ رویداد ورزشی یا فرهنگی شرکت کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «یولاندا دیاز» معاون نخست وزیر اسپانیا، حمایت صریح خود را از تظاهرات شهروندان اسپانیانی در حمایت از فلسطین که منجر به لغو مرحله نهایی مسابقه دوچرخه‌سواری «ووئلتا» ( Vuelta) در مادرید شد، ابراز کرد.

وی افزود: جامعه اسپانیا عادی‌سازی نسل‌کشی در غزه را در قالب رویدادهای ورزشی و فرهنگی رد می‌کند و اسرائیل نباید اجازه شرکت در هیچ رویدادی را داشته باشد.

مسابقه دوچرخه‌سواری «ووئلتا» ( Vuelta) اسپانیا بعد از ظهر امروز یکشنبه به وقت محلی متوقف شد. توقف این مسابقه در مادرید زمانی رخ داد که دوچرخه‌سواران پس از درگیری پلیس با معترضان طرفدار فلسطین، وارد شهر می‌شدند.

پس از وقوع این درگیری، مرحله نهایی مسابقات دوچرخه‌سواری ووئلتا اسپانیا متوقف شد.

معترضان از حضور تیم صهیونیست‌ها در کشورشان به دلیل ادامه جنایت‌های اشغالگران علیه مردم فلسطین خشمگین بوده و خواستار لغو این مسابقات شدند.

تصاویر پخش شده در شبکه تلویزیونی محلی RTVE نشان می‌دهد که معترضان موانع فلزی را کنار زده و در چندین نقطه مسیر مسابقه حضور یافتند. آنها سپس علیه جنایت‌های اشغالگران صهیونیست شعارهایی سردادند.

با پیش‌بینی تظاهرات گسترده، بیش از یک هزار افسر پلیس امروز همزمان با رسیدن دوچرخه‌سواران به مرحله نهایی مسابقه ۲۱ روزه در مادرید، مستقر شده بودند.

گفته می‌شود که ۱۰۰ هزار شهروند اسپانیایی در این تظاهرات شرکت داشتند که پلیس اسپانیا تلاش کرد با توسل به زور آنها را متفرق کند؛ اما موفق به کنترل خشم تظاهرکنندگان حامی مردم مظلوم فلسطین نشد.