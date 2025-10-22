  1. سیاست
  2. مجلس
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۷

محمودی: دانش‌آموزان افغانستانی نباید از تحصیل در ایران بازبمانند

محمودی: دانش‌آموزان افغانستانی نباید از تحصیل در ایران بازبمانند

سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در مجلس گفت: ما باید شرایطی را فراهم کنیم که دانش‌آموزان افغانستانی تا زمان تعیین تکلیف، از تحصیل در مدارس کشورمان بازنمانند.

سید مرتضی محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت فعلی اتباع خارجی، به ویژه اتباع افغانستانی در کشور اشاره کرد و گفت: متأسفانه در حال حاضر در یک وضعیت بی‌قانونی نسبت به اتباع خارجی در کشورمان به سر می‌بریم و همین خلأ قانونی باعث شده تا اقدامات دستگاه‌های اجرایی در این حوزه بر پایه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های غیرنظام‌مند صورت گیرد.

سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نبود قانون جامع و به‌روز برای مدیریت اتباع خارجی در کشورمان گفت: قانونی که ما در حال حاضر در این زمینه داریم، به سال ۱۳۱۰ بازمی‌گردد. این قانون نه تنها مترقی نیست، بلکه به هیچ عنوان با شرایط و اقتضائات روز جامعه ما همخوانی ندارد. برای وضعیت فعلی که با حجم بالای حضور اتباع، به‌ویژه اتباع افغانستانی مواجه هستیم، متأسفانه هیچ قانون مشخص، شفاف و دائمی در کشور وجود ندارد.

وی تصریح کرد: بیشتر اقداماتی که اکنون در کشور در حوزه اتباع انجام می‌شود، از جمله اخراج اتباع غیرمجاز یا نظارت بر فعالیت‌های اتباع مجاز، بر اساس دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های داخلی تنظیم‌شده در دستگاه‌هایی نظیر وزارت کشور، وزارت امور خارجه، فراجا و سایر نهادهای اجرایی و امنیتی است. نبود قانون، موجب شده که برخی تصمیمات در این حوزه کاملاً سلیقه‌ای اتخاذ شوند و حتی گاهی واکنشی، احساسی و هیجانی باشند که تبعات نامطلوبی دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: این تصمیمات هیجانی و بعضاً غیرکارشناسی، به‌ویژه در شرایط سیاسی و امنیتی خاص، باعث بروز رفتارهایی می‌شود که نه در شأن جمهوری اسلامی ایران است و نه از منظر اخلاقی، انسانی و حتی دینی قابل دفاع. به عنوان مثال، مواجهه با کودکان و نوجوانان مهاجری که سال‌ها در ایران زندگی کرده‌اند، یا در ایران متولد شده‌اند، نباید با بی‌توجهی یا سخت‌گیری‌های بی‌منطق همراه باشد.

محمودی با اشاره به بحث عدم ثبت‌نام برخی دانش‌آموزان اتباع افغانستانی در مدارس کشور گفت: ما در حال بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در یک کمیسیون مشترک در مجلس هستیم تا ساختار نظام‌مند و قانونمندی برای ساماندهی اتباع در کشور ایجاد شود، اما تا زمانی که این قانون در مجلس تصویب و به دولت ابلاغ و اجرا شود، نیاز به زمان داریم. در این بازه زمانی، نمی‌توانیم چشم‌مان را بر وضعیت این افراد ببندیم و مانع تحصیل کودکان و نوجوانان مهاجر شویم.

وی تأکید کرد: اتباع افغانستانی در شرایط سختی به کشور ما پناه آورده‌اند، بر این اساس، ما باید از بُعد انسانی، عاطفی و با تکیه بر باورهای دینی و ملی خود، شرایطی را فراهم کنیم که دانش‌آموزان افغانستانی از تحصیل در کشورمان بازنمانند و دچار خسران نشوند.

سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم مدیریت مدبرانه در این حوزه، گفت: در کنار تدبیر و نظارت لازم برای اقامت، می‌توان ضمانت‌هایی تعریف کرد که در زمان مناسب، یا برای تمدید اقامت یا بازگشت قانونی اتباع به کشورشان، تصمیم‌گیری شود، اما تا آن زمان، دانش‌آموزان افغانستانی نباید قربانی بی‌برنامگی شوند؛ این دانش‌آموزان هیچ تقصیری ندارند و نباید از تحصیل بازبمانند.

محمودی اظهار کرد: رفتار ما با اتباع خارجی، به ویژه کودکان و دانش‌آموزان افغانستانی نباید طوری باشد که ذهنیت منفی نسبت به ایران ایجاد کند. باید میان برخورد قاطع و برخورد بی‌رحمانه تفاوت قائل شویم. در کنار ساماندهی، باید اخلاق و انسانیت را نیز در نظر بگیریم.

کد خبر 6630979
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
      40 11
      پاسخ
      الان یعنی چه میخوای غیر مجاز ثبت نام شن آقای محمودی آخرش چه تکلیف چیه مردم راضی نیستن حضور اتباع نمیخوان
    • ایرانی IR ۰۴:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
      43 18
      پاسخ
      چرا بوجه کشور یارانه ایرانیا خرج افغانی‌ها میشه چرا حق وحقوق ملت به افغانی داده میشه
    • IR ۰۶:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
      49 17
      پاسخ
      ایران برای ایرانی نه افغانی دولت محترم کل افغان اخراج کن
    • IR ۰۷:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
      38 14
      پاسخ
      برگردندکشورخودشون، وقتی مدارس منابع و.. ایران جوابگوی تمام ایرانیان نیست، چرا صرف اتباع بشن، چراغی که به خانه رواست به مسجدحرام است....
    • علی IR ۰۷:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
      27 2
      پاسخ
      قانونی برای بازماندن فرزندان ایران از تحصیلی هم .جود دارد؟
    • IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
      50 46
      پاسخ
      ماشعارمیدیم ماملت امام حسینیم بایددرعمل هم همینطورباشداو طفل معصوم چه میفهمد اتباع یعنی چه.متاسفانه بعضی مدارس برای ثبت نام یک مبلغی روبه عنوان کمک به مدرسه ازمهاجرین میگیرند.اگه اعتراض هم کنندمیگه جانداریم ببرین یک مدرسه دیگه.اینکارا برخلاف دین وایین ماست
      • ایران مظلوم IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
        1 5
        فقط اخراج افغانها
    • Reza IR ۰۸:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
      37 12
      پاسخ
      سلام برای بچه های خودمان مدرسه نداریم آنوقت شما برای بچه های افغانها فکر و عمل میکنید این ظلم نیست .
    • IR ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
      0 1
      پاسخ
      مااگه خیلی زرنگ باشیم به هم وطن خودمون برسیم افغان به ماچه
    • IR ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
      1 1
      پاسخ
      چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام اگه راست می گی اول به دانش آموز کشور خودت برس
    • بی نام IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
      30 3
      پاسخ
      امیدوارم وضعیت ابن عزیزان، زودتر تعیین تکلیف بشود اما کاش کمی نگران دانش اموزان ایرانی جا مانده از تحصیل هم بودید .
    • ناشناس IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
      1 0
      پاسخ
      چندروز زنده هستیم بخیل نباشیم ااین دنیازودگذراست
    • سعید IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
      1 1
      پاسخ
      تشریف ببرند کشورشان
    • IR ۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
      1 0
      پاسخ
      وقتی مشکل دارن چرا اینقدربچه میارن؟ چرا مردم ایران باید پاسوز جمعیت زیاد اینا بشن
    • IR ۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
      2 0
      پاسخ
      از بیت المال نباید هزینه اموزششونو بدید ما راضی نیستیم
    • IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
      0 0
      پاسخ
      بچه‌ها گناه ندارند ماراضی نيستيم آز يارانه ای برادران ایرانی استفاده کنيم مشکل نداریم حق تحصیل دریافت کنند ولی بچه‌ها باسواد شوند
    • فریبا NL ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
      1 0
      پاسخ
      چطور من آذری هستم دراستان سمنان دخترم ارشد ژنتیک مدرک داشت رفتم بنیاد که برایش شغلی انجام دهند گفتند اول بومی‌ها بعد غیربومیها پس الآنم اول فرزندان ایرانیها باید اولویت داشته باشند جا پیدا شد افغانی باشد
    • خلیل صفا جانباز جنگ تحمیلی هشت ساله DE ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
      3 2
      پاسخ
      همه افغانیها باید اخراج شوند
    • وحید IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
      2 1
      پاسخ
      کاش یکم برا دانش آموزای کشورخودمون دل میسوزوندی برا خیلی از نقاط محروم کشورمون که حتی از داشتن مدرسه محروم هستند افغانی بره کشور خودش
    • حامد IR ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
      7 0
      پاسخ
      دوست عزیز اول دلت به حال بچه های ایرانی بسوزه چراغی که به خانه رواست به مسجد حرامست
    • شیرین IR ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
      2 0
      پاسخ
      کاش یه نظارت هم به ثبت نام دانش آموزان ایرانی میشد که مدارس با هزار ناز و عشوه ثبت نام می کنند و بعد هم برخی بیسواد تحویل میدن ...دانش آموز باید معدل بالا باشه که ثبت نام کنن و هزار گیر دیگه ...مدرسه غیرانتفاعی گذاشتیم با این همه هزینه باز مدیر ناز میکنه شکایت کنی اینقدر رابطه و‌ضابطه و سهمیه رو میکنن که آخرش هیچ میشه
    • لقمان IR ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
      0 0
      پاسخ
      شما فکری به حال دانش آموزان کپر نشین سیستان کن
    • سامان IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
      3 0
      پاسخ
      زنده باد انسانیت ...در هر کجای دنیا..انسانیت هنوز نمرده...جهان باید در حال پیشرفت.وترفی باشد..
    • IR ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
      0 0
      پاسخ
      سلام با این که 16ساله قانونی تو ایران زندگی میکنم هرسال مالیات پرداخت میکنم بازم امسال بچه منو دانشگاه قبول نکردن این چی قانونی آخه انصاف داشته باشیم
    • علی اصغر IR ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
      1 0
      پاسخ
      مرد مومن ایران بوجه اگه داره به معلمهای کشور برسه که این تعداد دانش اموز کشور ارتقای تحصیلی داشته باشن
    • دلیری IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
      2 3
      پاسخ
      جناب آقای محمودی از حس بشر دوستی وانسانیت گفته چرا برداشت دیگه میکنید
    • ناشناس IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
      0 0
      پاسخ
      مگه ما تعهد به تحصیل انها داریم
    • CY ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
      1 0
      پاسخ
      اول برو حق آبه مردم ایران را از افغانستان بگیرید بعد یک میلیون دانش آموز افغانی راثبت نام کنید
    • کسرا IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
      0 0
      پاسخ
      برند کشور خودشون

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها