مخالفت مجلس با یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتخابات شوراها

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی، تقاضای یک فوریت در مورد لایحه اصلاح بند (ب) ماده (۶۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران در دستورکار قرار گرفت.

در این لایحه آمده است: رسیدگی به اعتراض نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در خصوص رد صلاحیت‌ها، در هیئت مرکزی نظارت انجام شود.

در نهایت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت لایحه اصلاح بند (ب) ماده (۶۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مخالفت کردند؛ بر این اساس، این لایحه به صورت عادی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.