  1. سیاست
  2. مجلس
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۱

مخالفت مجلس با یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتخابات شوراها

مخالفت مجلس با یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتخابات شوراها

نمایندگان مجلس با تقاضای یک فوریت در مورد لایحه اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی، تقاضای یک فوریت در مورد لایحه اصلاح بند (ب) ماده (۶۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران در دستورکار قرار گرفت.

در این لایحه آمده است: رسیدگی به اعتراض نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در خصوص رد صلاحیت‌ها، در هیئت مرکزی نظارت انجام شود.

در نهایت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت لایحه اصلاح بند (ب) ماده (۶۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مخالفت کردند؛ بر این اساس، این لایحه به صورت عادی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.

کد خبر 6682920
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها