  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۸

آمریکا و اوکراین درباره نسخه نهایی طرح صلح، به توافق نرسیدند

آمریکا و اوکراین درباره نسخه نهایی طرح صلح، به توافق نرسیدند

یک رسانه اوکراینی نوشت که آمریکا و اوکراین درباره نسخه نهایی طرح صلح، به توافق نرسیده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تارنمای «آربی‌سی اوکراین» در گزارشی نوشت: واشنگتن و کی‌یف در دیدارهای اخیر نتوانستند درباره نسخه نهایی پیش‌نویس توافق صلح درباره جنگ اوکراین تصمیم‌گیری کنند. مسائل حل‌نشده، محور مذاکرات بود و چارچوب توافق نهایی که در ژنو مطرح شده بود، مورد بحث قرار نگرفت.

در جریان مذاکرات، هیئت اوکراینی همچنین تلاش کرد توضیح دهد چرا مقامات کی‌یف قصد ندارند برنامه‌های خود برای پیوستن به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را کنار بگذارند.

آربی‌سی اوکراین به نقل از منابع آگاه نوشت: هیئت آمریکایی در مذاکرات اخیر، بر لزوم عقب نشینی کی‌یف از موضوع عضویت در ناتو تاکید کرد.

پیشتر، تارنمای آمریکایی آکسیوس در گزارشی نوشت: گزارش‌ها از گفت‌وگوهای هیئت‌های آمریکا و اوکراین در روز یکشنبه، حاکی از آن است که تمرکز اصلی مذاکرات بر تعیین خط کنترل فعلی میان اوکراین و روسیه در چارچوب توافق صلح احتمالی بوده است.

کد خبر 6674130

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      0 0
      پاسخ
      اعتراضات برعلیه زلنسکی افزایش خواهد یافت شاید هم کودتا درکار باشد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها