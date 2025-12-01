صنایع خوزستان باید به مجموعه های دانشگاهی بیشتر اعتماد کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار چنگیزیان ظهر امروز دوشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد بیان کرد: فعالیت‌های پژوهشی منحصر به یک یا دو هفته نیست بلکه اقدامی مستمر است که در هفته پژوهش به نمایش گذاشته می‌شوند.

مدیر دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص فعالیت‌های مرتبط با صنعت، گفت: با توجه به شعار سال «سرمایه گذاری در تولید با پشتوانه پژوهش و فناوری» یکی از شاخص‌های ارزیابی، ارتباط با صنعت است.

وی با بیان اینکه صنعت در خوزستان جامع است، ادامه داد: صنایع مادر همچون نفت، گاز، پتروشیمی، کشاورزی، آب و برق در استان هستند لذا دانشگاه شهید چمران باید در تولیدات تأثیر داشته باشد که سعی شده در هفته پژوهش صنایع به صورت متمرکز به دانشگاه دعوت شوند.

مدیر دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار کرد: در هفته پژوهش، چندین سمینار کارگاهی، پژوهشی و صنعتی برگزار خواهد شد تا صنایع نیازهای خود را مطرح کنند و شبکه ارتباطی شکل گیرد که با ادبیات مشترک در راستای تحقق شعار تعیین شده گام برداشته شود.

چنگیزیان با بیان اینکه وضعیت ما در حوزه ارتباط با صنعت عالی نیست، ادامه داد: نیاز است حضور دانشگاه در صنعت بیشتر شود و صنایع استان به مجموعه دانشگاهی اعتماد بیشتری داشته باشند.

به گفته وی، قریب به ۶۰۰ عضو نخبه در دانشگاه شهید چمران اهواز هستند.

مدیر دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد: اعضای هیئت علمی دانشگاه منحصر به خوزستان نیستند بلکه بلکه از کل کشور جذب صورت گرفته و مجموعه‌ای از دانش کشور گرد هم آمده‌اند.

چنگیزیان افزود: انتظار داریم با رویکردی که دولت ایجاد کرده و وضع قوانین انجام شده خصوصاً قانون جهش دانش بنیان، بتوانیم سرمایه‌های استان را در راستای تجهیز و بروزرسانی امکانات دانشگاه به سمت دانشگاه هدایت کنیم که این پتانسیل در خوزستان وجود دارد.