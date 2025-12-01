آغاز متفاوت جشنواره تئاتر استان کرمان، از گلزار شهدا تا صحنه

به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاحیه سی و هفتمین جشنواره تئاتر کرمان عصر دوشنبه با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، مدیر گلزار شهدای بینالمللی کرمان، دبیر و اعضای دبیرخانه جشنواره، هنرمندان پیشکسوت و هنرمندان شرکتکننده در جشنواره، در جوار مزار شهدای کرمان برگزار شد.
در این مراسم مدیران فرهنگی و هنرمندان با ادای احترام به سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، بر ادامه مسیر شهدا و هنر متعهد تاکید کردند.
حاضران با نثار گل بر مزار شهدای واقعه تروریستی گلزار شهدای کرمان از جمله شهید ریحانه سلطانینژاد (دختر کاپشن صورتی) و شهدای اقتدار، یاد آنان را گرامی داشتند.
سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان کرمان از دهم تا چهاردهم آذرماه در شهر کرمان برگزار میشود.
در این دوره از جشنواره در بخشهای اصلی نمایش صحنهای، نمایش خیابانی و نمایشنامهنویسی و بخش جنبی برگزار میشود و ۹۶ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که ۱۲ اثر در بخش صحنهای، ۱۱ اثر در بخش خیابانی و ۵۲ نمایشنامه به بخش رقابتی جشنواره راه یافتند و آثاری هم در بخش غیررقابتی اجرا میشود.
نظر شما