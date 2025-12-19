آغاز به کار سومین جشنواره تئاتر «تیمچه» در شهر کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر اجرایی جشنواره تیمچه، صبح جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز اجراهای این جشنواره از عصر پنجشنبه در محل تئاتر شهر گفت: جشنواره تیمچه به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری استان و سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرمان برای گروه سنی زیر ۱۸ سال و با هدف ترویج تئاتر در محلات برگزار شد.

آرش رضایی، افزود: این گروه‌ها از مراکز فرهنگی مساجد یا گروه‌های فعال در محلات هستند و بچه‌هایی که در محلات فعال و علاقه‌مند به تئاتر هستند، جذب تیمچه می‌شوند.

وی اظهار داشت: موضوعی که این جشنواره پیگیری می‌کند بر اساس ترویج فرهنگ بومی کرمان و شناخت چهره‌های مطرح شهر و گاهی پرسشگری در مورد یکسری مسائل شهری است که هنرمندان پیرامون این مسائل، اثر نمایشی را آماده می‌کنند.

رضایی، یادآور شد: تمامی بازیگرانی که در نمایش‌های ارائه شده در تیمچه نقش ایفا می‌کنند، زیر ۱۸ سال هستند ضمن اینکه طبق قانون تنها یک نفر از بازیگران می‌تواند بالای ۱۸ سال برای انتقال تجربه در این تیم‌ها اجرا داشته باشد.

وی در خصوص زمان اجراها گفت: روز پنجشنبه سه اجرا داشتیم که اولین نمایش ساعت ۱۷:۳۰ به اسم «خورشید شب» به نویسندگی و کارگردانی سعید بافتی پور از محله سرآسیاب به روی صحنه رفت.

دبیر اجرایی جشنواره تیمچه ادامه داد: دومین اجرا «راز بیداری» به نویسندگی و کارگردانی محمدمهدی فتح‌نجات و سومین اثر «پایاب» به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا غیاث اجرا شد.

وی گفت: امروز جمعه چهار اثر نمایشی شامل «واکاوی» به نویسندگی و کارگردانی راحله یوشعی؛ «واحد آخر» به نویسندگی محسن میرزایی و فائزه منظری توکلی و کارگردانی محسن میرزایی، اثر «حوالی ۱۱۸۰ ه. ش» به نویسندگی و کارگردانی مریم ترشیزی؛ و نمایش «چکامه» به نویسندگی و کارگردانی آرش رضایی به روی صحنه خواهند رفت.

رضایی، با بیان اینکه مراسم اختتامیه جشنواره تیمچه ساعت ۱۸ روز شنبه با حضور مسئولان استانی، در سالن تئاتر شهر برگزار خواهد شد تصریح کرد: امیدواریم در سال‌های آتی شاهد ترویج بیشتر تئاتر در میان نوجوانان علاقه‌مند باشیم تا بتوانیم جشنواره‌ای پویاتر را در آینده رقم بزنیم.