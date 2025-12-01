فردا مدارس تبریز دایر است

به گزارش خبرگزاری مهر، ظفر محمدی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی، مصوبات جلسه کارگروه را به شرح ذیل اعلام کرد:
مقرر شد در روز سه شنبه، در شهرستانهای بناب، آذرشهر، عجب شیر و اسکو مراکز پیش دبستانی تعطیل و مدارس در تمامی مقاطع به صورت غیرحضوری از طریق سامانه شاد آموزش و پرورش برگزار میشوند.
مدارس در تبریز و مابقی شهرستانها دایر خواهد بود.
فعالیت دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و تمامی ادارات استان به روال عادی دایر خواهد بود.
ادارات مکلف هستند با درخواست مرخصی استحقاقی مادران دارای فرزند محصل موافقت کنند.
مقرر شد گشت و کنترل برای تداوم تعطیلی موقت کارخانههای آلاینده حاشیه شهرهای آلوده تداوم داشته باشد
همچنین در روز سه شنبه حمل و نقل عمومی شامل اتوبوسرانی و مترو رایگان خواهد بود و توصیه میشود شهروندان تا حد امکان از خودروهای تکسرنشین استفاده نکنند.
به مردم شریف استان توصیه میشود در فضای باز از ماسک استفاده کنند و در فضای باز فعالیت ورزشی نداشته باشند. همچنین سالمندان، کودکان و بیماران از تردد غیرضروری پرهیز کنند.
