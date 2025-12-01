  1. استانها
فردا مدارس تبریز دایر است

فردا مدارس تبریز دایر است

تبریز- بنابه مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا، مدارس تبریز در روز سه‌شنبه ۱۱ آذر ماه دایر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ظفر محمدی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی، مصوبات جلسه کارگروه را به شرح ذیل اعلام کرد:

مقرر شد در روز سه شنبه، در شهرستان‌های بناب، آذرشهر، عجب شیر و اسکو مراکز پیش دبستانی تعطیل و مدارس در تمامی مقاطع به صورت غیرحضوری از طریق سامانه شاد آموزش و پرورش برگزار می‌شوند.

مدارس در تبریز و مابقی شهرستان‌ها دایر خواهد بود.

فعالیت دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و تمامی ادارات استان به روال عادی دایر خواهد بود.

ادارات مکلف هستند با درخواست مرخصی استحقاقی مادران دارای فرزند محصل موافقت کنند.

مقرر شد گشت و کنترل برای تداوم تعطیلی موقت کارخانه‌های آلاینده حاشیه شهرهای آلوده تداوم داشته باشد

همچنین در روز سه شنبه حمل و نقل عمومی شامل اتوبوسرانی و مترو رایگان خواهد بود و توصیه می‌شود شهروندان تا حد امکان از خودروهای تک‌سرنشین استفاده نکنند.

به مردم شریف استان توصیه می‌شود در فضای باز از ماسک استفاده کنند و در فضای باز فعالیت ورزشی نداشته باشند. همچنین سالمندان، کودکان و بیماران از تردد غیرضروری پرهیز کنند.

    • مبین IR ۱۹:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      13 2
      پاسخ
      آقا این چه وضعیتی هست که تهران با آلودگی کم تعطیل است ولی تبریز با آلودگی زیاد دایر است
      • علی IR ۲۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
        3 0
        واقعا جای تاسف داره عجب شیر با شاخص۸٠تعطیل شد اما تبریز با شاخص۱۵۶نه
    • محمدی IR ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      6 0
      پاسخ
      وضعیت آلودگی تبریز زیاد است و بارش هم نداریم لطفا فکری برای این آلودگی شود
    • رها IR ۲۳:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      همه بچه ها آنفولانزا گرفتن باز دایره

