ادارات و دانشگاه های آذربایجان شرقی یکشنبه دایر است

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت ۱۶ روز شنبه ۸ آذر کارگروه اضطرار آلودگی هوا تشکیل جلسه داد و موارد زیر را درخصوص فعالیت مدارس و ادارات در روز یکشنبه مصوب کرد.
مقرر شد در روز یکشنبه، در شهرستانهای تبریز، اسکو، بناب، آذرشهر، عجبشیر، شبستر مراکز پیشدبستانی تعطیل و مدارس در تمامی مقاطع به صورت غیرحضوری از طریق سامانه شاد آموزش و پرورش برگزار میشوند.
در شهرستان. های مراغه، مرند، ملکان، لیلان پیشدبستانی ها تعطیل و مدارس دایر میباشد.
فعالیت دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و تمامی ادارات استان به روال عادی دایر خواهد بود.
ادارات مکلف هستند با درخواست مرخصی استحقاقی مادران دارای فرزند محصل موافقت کنند.
مقرر شد گشت و کنترل برای تداوم تعطیلی موقت کارخانههای آلاینده حاشیه شهرهای آلوده تداوم داشته باشد
اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل در روز یکشنبه تداوم خواهد داشت.
همچنین در روز یکشنبه حمل و نقل عمومی شامل اتوبوسرانی و مترو رایگان خواهد بود و توصیه میشود شهروندان تا حد امکان از خودروهای تکسرنشین استفاده نکنند.
به مردم شریف استان توصیه میشود در فضای باز از ماسک استفاده کنند و در فضای باز فعالیت ورزشی نداشته باشند. همچنین سالمندان، کودکان و بیماران از تردد غیرضروری پرهیز کنند.
