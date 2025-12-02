آتش در ارتفاعات بالاچلی قبل از گسترش مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن دروکی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: با وقوع آتشسوزی در ارتفاعات روستای بالاچلی، واقع در حوزه آبخیز ۸۷ دهنه محمدآباد کتول، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی فاضلآباد و بخش کمالان به همراه همیاران طبیعت، شورا و دهیاری بالاچلی وارد عمل شدند و توانستند حریق را پیش از گسترش، مهار کنند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان علیآباد کتول در تشریح جزئیات این حادثه گفت: با اقدام سریع و بهموقع نیروهای حفاظتی و همراهی اهالی، حریق ایجادشده در منطقه ابلِس، جنگل لمبوکی، در کوتاهترین زمان ممکن کنترل، مهار و کاملًا اطفا شد.
وی افزود: هماهنگی نیروهای یگان حفاظت، شورا و دهیاری روستا نقش مؤثری در جلوگیری از گسترش آتشسوزی به عرصههای جنگلی و مرتعی اطراف داشت.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری علیآباد کتول گفت: با توجه به کاهش شدید رطوبت هوا و افزایش خطر حریق به دلیل فصل خزان و برگریزان، از شهروندان میخواهیم در صورت مشاهده هرگونه دود یا نشانهای از آتش، موضوع را فوراً به نیروهای حفاظتی منابع طبیعی یا سامانه ۱۵۰۴ اطلاع دهند.
