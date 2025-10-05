کارگروه آرد و نان اهر بر تأمین پایدار آرد و کیفیت نان تأکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه تخصصی آرد و نان شهرستان اهر عصر یکشنبه به ریاست صادق احمدی فرماندار اهر و با حضور نمایندگان دستگاههای عضو در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
در این نشست که بخشداران مرکزی و فندقلو، معاون عمرانی فرمانداری و نمایندگان ادارات صنعت، معدن و تجارت، غله و خدمات بازرگانی، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، امور عشایری، بهداشت و اتحادیه نانوایان حضور داشتند، مسائل مرتبط با زنجیره تأمین و توزیع آرد، کیفیت نان تولیدی، رعایت نرخهای مصوب و کنترل وزن چانه و عملکرد نانواییها به طور مبسوط بررسی شد.
تأکید بر تأمین پایدار آرد و کیفیت نان
صادق احمدی، فرماندار اهر، در این جلسه با اشاره به جایگاه حساس نان در سبد مصرفی خانوار، اظهار داشت:
تأمین پایدار آرد و ارتقای کیفیت نان از اولویتهای اصلی کارگروه آرد و نان شهرستان است و نظارتهای مستمر و دقیق در این زمینه ضروری میباشد.
وی با تأکید بر لزوم رعایت عدالت در توزیع آرد و ساماندهی سهمیه نانواییها، افزود: بازرسیهای سرزده از مراکز تولید و توزیع افزایش یافته و با هرگونه تخلف در این حوزه به طور جدی برخورد قانونی خواهد شد. در همین راستا، هفته گذشته پنج واحد نانوایی متخلف پلمپ شد.
در پایان این جلسه، اعضای کارگروه با بحث و تبادل نظر، تصمیمات اجرایی را در جهت بهبود فرآیند نظارت بر کیفیت نان و تقویت ساز و کارهای کنترلی اتخاذ کردند.
