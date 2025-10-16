به گزارش خبرنگار مهر، علیاشرف مرادی صبح پنجشنبه در حاشیه بازدیدهای مشترک از واحدهای نانوایی شهرستان سنندج اظهار کر: بازدید از واحدهای خبازی در راستای نظارت بر فعالیت آنها و نوع پخت نانواییها انجام میکیرد.
وی افزود: هدف از نظارتها صرفاً برخورد نیست، بلکه ارتقای کیفیت نان، جلوگیری از هدررفت آرد یارانهای و حمایت از نانوایان قانونمند مدنظر است.
وی یادآور شد: بازدید مشترک از واحدهای خبازی سنندج برای ساماندهی عرضه نان و مقابله با تخلفات انجام میشود.
معاون برنامهریزی فرماندار سنندج تصریح کرد: ساماندهی واحدهای نانوایی و مقابله با تخلفات در حوزه آرد و نان از اولویتهای فرمانداری است و این گشتها بهصورت منظم ادامه خواهد یافت.
مرادی از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف، از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
در این بازدیدها که بهمنظور نظارت بر فعالیت واحدهای خبازی بهویژه واحدهای آزادپز و فاقد مجوز برگزار شد، اکیپ مشترکی متشکل از نمایندگان فرمانداری، اداره تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی و سایر اعضای کارگروه آرد و نان، وضعیت پروانه کسب، نحوه تأمین و مصرف آرد، رعایت نرخهای مصوب و کیفیت نان را بررسی کردند.
همچنین از تعدادی از واحدهای فاقد مجوز مقادیر قابل توجهی آرد قاچاق کشف و ضبط شد که برای پیگیریهای قانونی به مراجع ذیربط ارجاع شد.
