۵ نانوایی متخلف در عسلویه پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله قاسمی عصر سه شنبه در حاشیه گشت مشترک نظارت و بازرسی از نانوایی‌های شهرهای عسلویه، نخل‌تقی و بیدخون اظهار کرد: در پی تاکید فرماندار شهرستان عسلویه مبنی بر نظارت جدی و مستمر بر بازار امروز به اتفاق بخشدار مرکزی، رئیس تعزیرات حکومتی، رئیس صنعت و معدن، رئیس جهاد کشاورزی و رئیس اتاق اصناف از نانوایی‌های شهرهای عسلویه، نخل تقی و بیدخون بازدید داشتیم که در این بازدیدها پنج نانوایی به دلیل تخلفات صنفی شناسایی و با دستور مراجع ذی‌صلاح پلمب شدند.

وی افزود: همچنین برای چند نانوایی دیگر که در زمینه احتکار و سوءاستفاده از سهمیه آرد دولتی تخلف کرده بودند، پرونده تشکیل و برای رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

معاون عمرانی فرماندار عسلویه با تأکید بر اهمیت نان به عنوان یکی از اقلام اساسی سبد معیشت خانوارها تصریح کرد: نظارت بر نانوایی‌ها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و هرگونه تخلف در عرضه، کیفیت یا توزیع آرد با برخورد قاطع و قانونی مواجه می‌شود.

قاسمی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این گشت‌های نظارتی، حفظ حقوق شهروندان، جلوگیری از ایجاد نارضایتی عمومی و تضمین دسترسی مردم به نان کافی و باکیفیت است و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با هماهنگی کامل این روند را ادامه خواهند داد.