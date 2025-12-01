همایش بیمه و توسعه فردا به ۲ صورت حضوری و برخط برگزار خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیودومین همایش ملی و سیزدهمین همایش بینالمللی بیمه و توسعه با موضوع بازاندیشی نظارت در بیمه؛ مسیر نوآورانه برای تنظیمگری مؤثر فردا سهشنبه ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۸ صبح در مرکز همایشهای برج میلاد تهران و به صورت حضوری برگزار میشود. این رویداد امسال با مجموعهای گسترده از برنامههای تخصصی، آموزشی و آئینی همراه خواهد بود.
همچنین مراسم بهصورت پخش زنده اینترنتی از طریق وبسایت پژوهشکده بیمه به نشانی https://www.irc.ac.ir/live در دسترس علاقهمندان قرار خواهد گرفت تا امکان بهرهبرداری از مراسم همایش و سخنرانیها برای مخاطبان گستردهتری فراهم شود.
در این همایش، نکوداشت روز بیمه، انتخاب چهره ماندگار صنعت بیمه در سال ۱۴۰۴، انتخاب کتاب سال صنعت بیمه، معرفی ایده برتر، و تقدیر از مدیران و کارمندان شایسته صنعت انجام خواهد شد. همچنین مجموعهای از سخنرانیها، کارگاهها و پنلهای تخصصی در قالب پیشرویداد و پسارویداد به صورت حضوری و مجازی برگزار میشود.
هدف اصلی این همایش، ترویج فرهنگ بیمه و ایجاد بستری برای گفتوگو میان تمامی ذینفعان صنعت بیمه عنوان شده است. همایش بیمه و توسعه طی سالهای گذشته به دلیل حضور گسترده اعضا، کارشناسان، مدیران ارشد و صاحبنظران این صنعت و شکلگیری گفتمان ساختاریافته و نظاممند میان آنها، جایگاهی منحصربهفرد پیدا کرده و به عنوان یکی از اثرگذارترین رویدادهای صنعت بیمه شناخته میشود. تنوع برنامههای فنی و تخصصی این همایش نیز زمینهای برای همافزایی و پیشبرد اهداف چشمانداز صنعت بیمه فراهم میکند.
محورهای تخصصی همایش
محورهای این دوره از همایش در چهار بخش فناورانه، ریسکمحور، حقوقی و آیندهنگر طراحی شده است.
۱) تحولات فناورانه در نظارت
- تحول دیجیتال در ساختار نظارتی صنعت بیمه؛ زیرساختها، راهبردها و الزامات پیادهسازی
- کاربست هوش مصنوعی و پلتفرمهای هوشمند در نظارت دیجیتال؛ از SupTech و RegTech تا معماری پلتفرمها، API و داشبوردهای بلادرنگ
- نظارت دادهمحور؛ شاخصها و الزامات دادهای
- تأثیر فناوریهای نظارتی بر پایداری مالی، شفافیت و رقابتپذیری بازار بیمه
۲) نظارت مبتنی بر ریسک
- توانگری، چارچوب ORSA، شاخصهای پیشهشدار و ابزارهای نوین سنجش ریسک
- پایش برخط عملکرد شرکتهای بیمه؛ نظارت بلادرنگ بر شاخصهای مالی و فنی
- حاکمیت شرکتی و نقش آن در تقویت نظارت ریسکمحور
- مدلهای نرخگذاری در نظام نظارت نوین
۳) تنظیمگری نوین و الزامات حقوقی
- ابعاد و چالشهای حقوقی و مقرراتی نظارت فناورانه؛ امنیت داده، حریم خصوصی و انطباق با استانداردها
- نقش نظارت نوین در حفاظت از حقوق بیمهگذاران و تقویت اعتماد عمومی
- تنظیمگری زیستبوم نوین صنعت بیمه و الزامات آن
۴) آیندهنگری و الزامات نهادی
- نظارت آیندهنگر در صنعت بیمه؛ ریسکهای نوظهور و مدلسازی تابآوری
- کارایی و اثربخشی مدلهای نوین نظارت
- تحولات جهانی در نظارت بیمهای؛ الگوها و استانداردهای بینالمللی
- آموزش، توانمندسازی و بازآموزی سرمایه انسانی در نظارت نوین
- موانع فرهنگی، نهادی و مقاومتهای درونسازمانی در مسیر پیادهسازی تحول نظارتی
- مدیریت تغییر در پیادهسازی نظارت هوشمند؛ الزامات مدیریتی، مشارکت ذینفعان و حکمرانی تحول
مروری بر نتایج همایش سال گذشته
لیلی نیاکان ریاست پژوهشکده بیمه و رئیس شورای سیاستگذاری همایش بیان کرد سال گذشته در سیویکمین همایش ملی و دوازدهمین همایش بینالمللی بیمه و توسعه با موضوع رضایتمندی و اعتماد مردم به صنعت بیمه مباحث گستردهای مطرح شد و ابعاد مختلف این موضوع بررسی شد.
او توضیح داد در همان همایش یک پیمایش گزارش شد که نشان داد مردم به صنعت بیمه بازرگانی چه نمرهای میدهند؛ اینکه آیا این صنعت از نظر آنان نمره قبولی دارد یا خیر و اساساً چه نگاه و ارزیابی از صنعت بیمه در جامعه وجود دارد.
وی اعلام کرد نتیجه این پیمایش نمره میانگین ۱۴.۵ بود و افزود این نمره نه کاملاً خوب است و نه بد، اما به نسبت انتظارات اولیه نمره بهتری از سوی مردم به صنعت بیمه داده شد و این امر نشانه امیدواری است؛ نشانه اینکه صنعت بیمه میتواند خود را بهبود دهد و نقش مؤثرتری در تأمین نیازهای مردم ایفا کند.
اهمیت نقش نهاد ناظر در ایجاد اعتماد عمومی
نیاکان تاکید کرد دستیابی به رضایتمندی و اعتماد مردم به صنعت بیمه زمانی ممکن است که نهاد ناظر به وظایف قانونی خود در حمایت از حقوق بیمهگذاران عمل کند.
او توضیح داد در قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمهگری ایران صراحتاً ذکر شده که نهاد ناظر موظف به حمایت از حقوق بیمهگذاران است و اگر قرار است صنعت بیمه به سطحی از اعتماد عمومی برسد، باید نهادی که نقش حامی بیمهگذاران را دارد عملکرد مؤثر و ساختار متناسبی داشته باشد.
وی افزود بسیار مهم است بررسی شود که آیا ساختار فعلی نهاد ناظر برای تحقق این هدف کفایت میکند یا نیازمند اصلاح و تغییر است تا بتواند حداکثر حمایت از حقوق بیمهگذاران را فراهم کند.
چگونگی انتخاب موضوع همایش امسال
ریاست پژوهشکده بیمه درباره فرآیند تعیین موضوع همایش امسال توضیح داد از اردیبهشتماه سال جاری جلسات متعددی برای این منظور برگزار شد و در نخستین جلسه شورای سیاستگذاری همایش، موضوعات مختلفی مطرح گردید.
او گفت برای اینکه پیوندی میان موضوع سال گذشته و امسال ایجاد شود، اعضای شورا به اتفاق نظر به این نتیجه رسیدند که نظارت هوشمند و نگاه آیندهنگرانه به تنظیمگری صنعت بیمه باید محور همایش باشد. بر همین اساس عنوان امسال با محور بازاندیشی نظارت در بیمه و مسیر نوآورانه برای تنظیمگری مؤثر انتخاب شد.
نیاکان تاکید کرد اگر تنظیمگری و نظارت مؤثر باشد، نتیجه آن به شکل افزایش رضایتمندی و اعتماد مردم به صنعت بیمه بازتاب خواهد یافت.
تعیین چهار محور اصلی همایش
رئیس شورای سیاستگذاری همایش ادامه داد بر اساس تم اصلی همایش، چهار محور کلیدی نیز نهایی شد: تحولات فناورانه در نظارت، نظارت مبتنی بر ریسک، تنظیمگری نوین و الزامات حقوقی، و آیندهنگری، ارزیابی و الزامات نهادی.
او تاکید کرد این چهار محور ستونهای اصلی همایش امسال را تشکیل میدهند.
تغییر مدل برگزاری و مشارکت گسترده ارکان صنعت
نیاکان توضیح داد بر اساس تجربیات سالهای گذشته، پژوهشکده بیمه پیشنهاد کرد مدل برگزاری همایش امسال تغییر کند و از عناصر بیشتری از صنعت در فرآیند برگزاری کمک گرفته شود.
او گفت مقرر شد به جای برگزاری پنلها در بعدازظهر روز همایش، پنلها پیش از همایش برگزار شوند تا هم مشارکت بیشتری از ارکان صنعت صورت گیرد و هم امکان حضور و بهرهبرداری گستردهتر فراهم شود.
به گفته ریاست پژوهشکده بیمه بخش قابل توجهی از پنلها به پنلهای تخصصی صنعت اختصاص یافت و مقرر شد تمامی ارکان از سندیکا و انجمن حرفهای صنعت بیمه تا انجمن نمایندگان، انجمن کارگزاران، انجمن اکچوئری، انجمن ارزیابان خسارت و حتی رسانهها در برگزاری این جلسات مشارکت کنند. همچنین کارگروه بینالملل و کارگروه تغییر اقلیم نیز در میان عناصر مشارکتکننده قرار گرفتند.
او افزود به هرکدام از این گروهها اعلام شد که پنلی در اختیار دارند و باید برنامهریزی، معرفی اعضا و تدوین مطالب را آغاز کنند. پژوهشکده نیز وظایفی چون اطلاعرسانی، پوشش مجازی و آمادهسازی خروجیهای پنلها را بر عهده گرفته است.
فراخوان مقاله، داوری سختگیرانه و انتخاب نهایی ۲۱ مقاله
نیاکان در ادامه اشاره کرد برای چهار محور اصلی همایش فراخوان مقاله صادر شد.
او توضیح داد برخلاف پنلهای تخصصی که مسیر آنها بدون اتکا به مقالات و بر اساس دیدگاههای تخصصی اعضای پنل طراحی شد، فراخوان مقاله فقط برای چهار محور اصلی صادر شد.
رئیس شورای سیاستگذاری همایش اعلام کرد مقالات از طریق سامانه همایشنگار دریافت شد و مشابهتیابی اولیه انجام گرفت؛ بهگونهای که مقالات با مشابهت بیش از ۳۰ درصد کنار گذاشته شد. سایر مقالات به حداقل دو و در عمده موارد به سه داور ارجاع شد. داوریها نیز دو سر کور انجام شد تا نام نویسندگان و داوران برای یکدیگر ناشناخته باقی بماند.
او بیان کرد در نهایت تعداد قابل توجهی مقاله پذیرش شد اما با توجه به محدودیت ارائه شفاهی، فقط ۲۱ مقاله برای ارائه در قالب چهار پنل اصلی انتخاب شدند.
نقش کلیدی بیمه مرکزی در مدیریت پنلهای اصلی
نیاکان افزود با توجه به اینکه موضوع امسال نظارت و تنظیمگری است، نهاد ناظر نقش کلیدی در این مباحث دارد. به همین دلیل مقرر شد مدیریت چهار پنل اصلی بر عهده اعضای هیئت عامل، مدیران بیمه مرکزی و داوران باشد.
او توضیح داد مقالات در اختیار نهاد ناظر قرار گرفت تا اعضای این نهاد ترکیب پنلها را تعیین کنند و پژوهشکده نیز فرایند برگزاری را پشتیبانی کرد.
برگزاری ۱۴ پنل پیش از همایش و رفع مشکل تداخل جلسات
ریاست پژوهشکده بیمه اعلام کرد پیش از برگزاری رسمی همایش، ۱۴ پنل تخصصی برگزار شد.
او توضیح داد در سالهای گذشته برگزاری همزمان تعداد زیادی پنل موجب میشد افراد نتوانند از مباحث همه پنلها بهرهمند شوند؛ اما امسال با تفکیک زمانی جلسات این مشکل رفع شد و هر فرد فرصت کافی برای استفاده از مباحث پیدا کرد.
برنامه روز همایش و تمهیدات مرتبط با آلودگی هوا
نیاکان درباره برنامه روز همایش گفت امسال بر اساس برنامهریزی، یک جلسه اصلی برگزار میشود؛ اما تدابیری برای شرایط اضطراری در نظر گرفته شده است.
او توضیح داد اگر دولت به دلیل آلودگی هوا اجازه برگزاری حضوری را ندهد، امکان برگزاری کامل همایش به صورت مجازی فراهم شده است.
رئیس شورای سیاستگذاری همایش اضافه کرد آلودگی هوا در حال حاضر وضعیت مناسبی ندارد و این احتمال وجود دارد که دستورالعملهای محدودکننده صادر شود.
او گفت در حال حاضر تنها کارکنان دولت دورکار شدهاند و بخش خصوصی همچنان مشغول فعالیت است، بنابراین همایش تابع این تصمیمات خواهد بود.
کوتاهتر شدن زمان مراسم با انتقال پنلها
نیاکان توضیح داد برنامه امسال نسبت به سالهای گذشته کمی فشردهتر و کوتاهتر شده است و دلیل آن انتقال پنلهای بعدازظهر به پیش از روز همایش است.
او گفت در روز برگزاری فقط خروجیهای پنلها توسط رؤسای پنل اعلام میشود و این کمک میکند مراسم زودتر آغاز و زودتر پایان یابد.
ریاست پژوهشکده بیمه ابراز امیدواری کرد با بهبود شرایط جوی امکان برگزاری حضوری مهیا شود.
ترکیب مقالات ارائهشده؛ سهم پررنگ پژوهشگران صنعت
رئیس شورای سیاستگذاری همایش اعلام کرد از میان ۲۱ مقالهای که در چهار پنل اصلی همایش ارائه شد، تنها یک مقاله متعلق به یکی از همکاران پژوهشکده بیمه بود و ۲۰ مقاله دیگر توسط پژوهشگران خارج از پژوهشکده ارائه شد.
او توضیح داد از این ۲۰ مقاله، حداقل ۱۳ یا ۱۴ مقاله توسط پژوهشگران صنعت بیمه تهیه شده بود و حدود ۶ مقاله دیگر نیز بهصورت مشترک میان صنعت و دانشگاه یا توسط پژوهشگران دانشگاهی تدوین شده بود.
نیاکان تأکید کرد استقبال پژوهشگران صنعت همواره در همایشهای بیمه و توسعه بسیار خوب بوده اما امسال این استقبال بهمراتب گستردهتر بود.
محدودیت جدید برای ایجاد رقابت منصفانه در ارسال مقالات
وی در ادامه توضیح داد برای نخستین بار در روند دریافت مقالات محدودیتی اعمال شد که سقف تعداد مقالات دریافتی را به ۵۲۵ عنوان رساند.
او گفت در سالهای قبل محدودیتی برای تعداد مقالات ارسالشده توسط هر فرد وجود نداشت و یک نفر میتوانست حتی ۱۰ مقاله سابمیت کند که این موضوع باعث تمرکز پذیرشها در چند شرکت خاص میشد.
نیاکان اعلام کرد امسال محدودیتی تعیین شد که هر فرد در نقش نویسنده اصلی یا همکار فقط امکان ارسال دو مقاله را داشته باشد. او افزود این اقدام باعث شد توزیع مقالات پذیرفتهشده میان شرکتهای بیمه عادلانهتر شود و تقریباً از همه شرکتها مقاله پذیرفته شده است؛ چه در قالب سخنرانی و چه بهصورت چاپ یا پوستر.
انتشار چکیدهها و آمادهسازی پوسترها برای ارائه
نیاکان همچنین گفت ظرفیت ارائه شفاهی محدود بود اما تمام مقالات دیگر در قالب چاپ و پوستر ارائه خواهند شد.
وی افزود پوستر مقالات اکنون در حال آمادهسازی است و روزانه حدود ۲۰ چکیده مقاله در کانالهای ارتباطی همایش منتشر میشود تا پژوهشگران امکان استفاده و بهرهبرداری داشته باشند.
او تصریح کرد متن کامل همه مقالات نیز پس از پایان همایش در کتابچه رسمی منتشر خواهد شد.
تأکید دوباره بر برنامهریزی برای برگزاری حضوری
نیاکان با اشاره به وضعیت آلودگی هوا گفت پیشبینی اولیه همچنان برگزاری حضوری همایش است مگر اینکه دولت بهدلیل شرایط آلودگی هرگونه همایش را ممنوع کند.
او توضیح داد نمایشگاه جانبی نیز مشابه سالهای گذشته برنامهریزی شده و بخش مهمی از رویداد است. بنابراین، برنامه اصلی بر برگزاری حضوری است مگر آنکه تصمیمات دولت تغییر یابد.
تعریف همایش تأثیرگذار
ریاست پژوهشکده بیمه در توضیح معیارهای تأثیرگذاری یک همایش گفت یک رویداد علمی اثرگذار علاوه بر انتخاب موضوع مناسب، باید بستری برای ارائه مطالب تخصصی و علمی فراهم کند.
او افزود کیفیت و عمق فکر کارشناسان صنعت بهطور مستقیم به میزان آشنایی آنان با دانش روز بستگی دارد و همین موضوع بر نحوه ارائه خدمات آنان به بیمهگذاران تأثیر میگذارد.
رئیس شورای سیاستگذاری همایش تأکید کرد کارشناسی که حتی چند ساعت برای تهیه و ارسال مقاله وقت میگذارد نگرشی علمیتر نسبت به بیمه پیدا میکند و این تغییر ذهنیت به بهبود خدمترسانی در صنعت بیمه منجر میشود.
رابطه رشد اقتصادی و صنعت بیمه و ظرفیتهای قابل استفاده در شرایط دشوار
نیاکان اعلام کرد تحقیقات علمی نشان میدهد میان رشد صنعت بیمه و رشد اقتصادی رابطه مستقیم وجود دارد و در دورههای کاهش رشد اقتصادی، صنعت بیمه نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
او گفت با این حال تهدیدهای اقتصادی را میتوان به فرصت تبدیل کرد.
نیاکان توضیح داد بخش بزرگی از پورتفوی صنعت بیمه شامل بیمه شخص ثالث و درمان است که در هر شرایط اقتصادی تقاضای خود را حفظ میکند.
او افزود سایر رشتهها در شرایط رکود آسیبپذیرتر هستند اما این موضوع خود میتواند منشأ فرصتهایی برای صنعت باشد.
ظرفیت بیمههای خرد و نقش تحول دیجیتال
ریاست پژوهشکده بیمه دو راهکار مهم برای استفاده صنعت بیمه از شرایط سخت اقتصادی را تشریح کرد.
او راهکار نخست را توسعه بیمههای خرد دانست و گفت در بسیاری از کشورها صنعت بیمه بازرگانی با ورود به این حوزه توانسته است در دوران دشوار اقتصادی خدمات خود را به گروههای گستردهتری از جامعه ارائه دهد.
نیاکان افزود راهکار دوم استفاده از ظرفیت دیجیتالسازی و تحول دیجیتال است تا هزینههای بیمهگری کاهش یابد و در نتیجه امکان کاهش هزینه حق بیمه نیز فراهم شود.
وی تأکید کرد هر دو مورد از فرصتهای مهم صنعت بیمه هستند.
صرفهجویی قابل توجه در هزینههای پنلها
در ادامه جلسه نیاکان افزود پنلهایی که تاکنون برگزار شدهاند تقریباً بدون هزینه بودهاند و فقط پذیرایی مختصر و هزینه اندک مربوط به اتصال مجازی از طریق سامانه آموزش پژوهشکده انجام شده و برای برگزاری پنلها هزینهای پرداخت نشده است.
وی توضیح داد انتقال پنلها به قبل از روز همایش باعث صرفهجویی در هزینهها شد زیرا در سالهای گذشته برای برگزاری پنلها لازم بود سالنهای جانبی برج میلاد اجاره شود اما امسال این هزینهها حذف شد.
همایش؛ سرمایهگذاری و نه هزینه
نیاکان پس از این اعلام کرد این همایش بهعنوان ۳۲ مین گردهمایی صنعت بیمه ارزشمندترین فرصت برای حضور تمام ارکان صنعت در کنار یکدیگر است.
او گفت همایش روز بزرگداشت صنعت بیمه است و بستر شبکهسازی، تعاملات و ارتباطات را فراهم میکند.
وی افزود نمیتوان چنین رویدادی را یک هزینه تلقی کرد زیرا دستاوردهای ارزشمند آن طی سالها، از معرفی چهرههای ماندگار تا ارائه پژوهشهای برجسته و ایدههای نو، سرمایهای بزرگ برای صنعت بیمه محسوب میشود.
جزئیات هزینههای همایش سال جاری و مقایسه با سال گذشته
نیاکان توضیح داد بیشترین هزینه همایش مربوط به اجاره سالن اصلی برج میلاد است زیرا سایر فضاها یا حذف شدهاند یا هزینههای آنها بسیار محدود بوده است.
او افزود در پذیرایی ناهار نیز تلاش شده هزینهها در سادهترین شکل ممکن مدیریت شود. درباره جوایز نیز تلاش شده بخش قابل توجهی از هزینهها با مشارکت مجموعههای دیگر تأمین شود.
ریاست پژوهشکده بیمه گفت سال گذشته تمام شرکتهای بیمه در حمایت مالی از همایش مشارکت داشتند اما امسال هیچ مشارکتی دریافت نشده و پژوهشکده تنها بخش کوچکی را برای هزینهها اختصاص داده است.
او افزود بسیاری از فعالیتهایی که سال گذشته برونسپاری میشد امسال توسط همکاران پژوهشکده انجام شده تا هزینهها کاهش یابد.
برآورد هزینه نهایی و مقایسه با سال گذشته
نیاکان اعلام کرد عدد دقیق هزینهها پس از پایان همایش اعلام خواهد شد اما بزرگترین بخش هزینه مربوط به اجاره سالن و پذیرایی ناهار است.
او یادآور شد هزینه کامل همایش سال گذشته حدود ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود که از این مبلغ حداقل ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان مربوط به پذیرایی ناهار و خدمات سالن بوده است.
واگذاری مدیریت پنلها به ارکان صنعت و مطالبهگری درباره پنل رسانه
رئیس شورای سیاستگذاری همایش توضیح داد از همان نخستین جلسه شورای سیاستگذاری، اعلام شد که برگزاری پنلهای تخصصی به واحدهای مسئول هر حوزه سپرده شده است.
او گفت سندیکای بیمهگران یک پنل، انجمن حرفهای یک پنل، انجمن نمایندگان، انجمن کارگزاران و سایر انجمنها هرکدام مسئولیت یک پنل را برعهده گرفتند.
نیاکان افزود با توجه به اینکه اصحاب رسانه انجمن واحدی نداشتند، متولیگری پنل رسانه به روابط عمومی بیمه مرکزی واگذار شد تا با توجه به دسترسی گستردهتر، یک پنل ویژه برای رسانهها طراحی شود.
وی تأکید کرد تمامی انجمنها برنامههای خود را دقیق و کامل ارائه کردند و مسئولان رسانه نیز باید نسبت به عدم برگزاری پنل خود پاسخگو باشند.
گزارشهای تحلیلی شکایات؛ الگوگیری از استانداردهای جهانی
نیاکان اعلام کرد با توجه به محور امسال همایش که نظارت هوشمند و تنظیمگری نوین است، پژوهشکده بیمه گزارشی مفصل درباره تحلیل شکایات بیمهای تهیه و منتشر کرده است.
او توضیح داد این گزارش علاوه بر انتشار در پژوهشکده، توسط روابط عمومی بیمه مرکزی نیز منتشر شده است.
وی گفت در این گزارش بررسی شد که در کشورهای دیگر اعلام شکایت چگونه انجام میشود، نهاد ناظر در چه بازههایی اطلاعات را منتشر میکند، چه شاخصهایی استفاده میشود و شرکتها بر اساس کدام معیارها دستهبندی میشوند.
ریاست پژوهشکده بیمه افزود شاخصهای بینالمللی استخراج شد و بر اساس آنها رتبهبندی شرکتهای بیمه محاسبه و برای بیمه مرکزی ارسال شد و حتی پیشنهاد شد به دلیل تفاوت آماری ایران با سایر کشورها تعدیلات مشخصی اعمال شود.
نشست اتاق فکر بیمه درباره شکایات و تمرکز بیمه مرکزی بر پرداخت خسارت
نیاکان گفت یکی از جلسات اتاق فکر صنعت بیمه بهطور کامل به موضوع شکایات اختصاص پیدا کرد و از برخی بیمهگذاران بزرگ دعوت شد تا دغدغههای خود را مطرح کنند.
رئیس شورای سیاستگذاری همایش افزود با توجه به اهمیت پرداخت خسارت، بیمه مرکزی در دوره ریاست آقای خسروشاهی تمرکز ویژهای بر این حوزه گذاشته و یک اداره کل جدید برای پرداخت خسارت ایجاد کرده است تا نظارت دقیقتر و منسجمتری انجام شود.
وی توضیح داد اصلاح روند پرداخت خسارت باعث کاهش شکایات و افزایش رضایتمندی خواهد شد.
پژوهش جدید درباره نظارت هوشمند
نیاکان اعلام کرد پژوهشکده بیمه پژوهشی در حوزه نظارت هوشمند انجام داده است که در آن بررسی شده بیمه مرکزی چگونه میتواند در حوزه نظارت به سمت هوشمندسازی حرکت کند.
او گفت این پژوهش نشان میدهد اصلاح فرآیند پرداخت خسارت، همراه با هوشمندسازی نظارت، به کاهش شکایات و افزایش اعتماد عمومی منجر میشود.
پیشنهاد رونمایی از سالنامه آماری در همایش
نیاکان گفت سالنامه آماری صنعت بیمه معمولاً پس از روز بیمه و در دی یا بهمن منتشر میشود اما امسال پیشنهاد شده این رونمایی در همایش انجام شود.
او افزود این اقدام میتواند همایش را به مرجع اصلی تحلیل سالانه صنعت بیمه تبدیل کند.
پیمایش سالانه اعتماد عمومی و تداوم آن در همایشها
نیاکان توضیح داد یکی از برنامههای جدید دو سال اخیر، ارائه سالانه گزارش پیمایش ملی رضایت و اعتماد مردم به بیمههای بازرگانی است.
ریاست پژوهشکده بیمه گفت این پیمایش که سال گذشته برای نخستین بار منتشر شد، هر سال بهروزرسانی میشود و در همایش ارائه خواهد شد تا صنعت بیمه بتواند سطح رضایت مردم را دنبال و مقایسه کند.
وی افزود با توجه به اهمیت بیمههای خودرو، امسال تمرکز ویژهای روی بخش بیمه شخص ثالث انجام شده تا دیدگاه مردم، گلوگاهها و نقاط رضایت مشخص شود.
حضور شرکتهای دانشبنیان و اینشورتکها در نمایشگاه جانبی
نیاکان اعلام کرد نمایشگاه جانبی همایش میزبان شرکتهای زیادی است و هر شرکت دانشبنیان یا اینشورتکی که درخواست غرفه داشته، فضا به آن اختصاص یافته است.
او تأکید کرد اینشورتکهایی که در سال گذشته مجوز فعالیت از بیمه مرکزی دریافت کردهاند نیز غرفه دارند تا خدمات و محصولات خود را معرفی کنند.
نظرسنجی از شرکتکنندگان و تعیین موضوع همایش سال آینده
نیاکان گفت در روز همایش فرمهای نظرسنجی میان حاضران توزیع میشود تا ارزیابی آنها درباره کیفیت همایش، میزان اثرگذاری و موضوعات پیشنهادی برای همایش سال آینده جمعآوری شود.
ریاست پژوهشکده بیمه توضیح داد ارائه گواهی حضور نیز منوط به تکمیل این فرمها است و این سازوکار کمک میکند بازخوردها بهصورت دقیق دریافت شود.
بازخورد مثبت صنعت بیمه به مدل جدید برگزاری پنلها
نیاکان گفت بازخورد مدیران و کارشناسان صنعت بیمه نسبت به مدل جدید برگزاری پنلها بسیار مثبت بوده است.
وی تأکید کرد بسیاری از فعالان صنعت معتقدند شکل جدید برگزاری مباحث، زمانبندی تازه و تمرکز بر موضوعات تخصصی میتواند منجر به نتایج مثبت و اثرگذار برای صنعت بیمه شود.
انتقال تقدیر از پژوهشگران برتر به هفته پژوهش
نیاکان توضیح داد در سالهای گذشته تقدیر از پژوهشگر برتر و پارسای برتر در روز همایش انجام میشد اما با توجه به ماهیت کاملاً علمی این موضوع و همزمانی همایش با هفته پژوهش، تصمیم گرفته شد این بخش به هفته پژوهش منتقل شود.
رئیس شورای سیاستگذاری همایش گفت فراخوان مربوط به این بخش اعلام شده و تقدیر از پژوهشگر برتر و پارسای برتر در همان هفته انجام خواهد شد.
تفکیک پژوهشگر صنعت و پژوهشگران پژوهشکده برای رقابت منصفانه
نیاکان اعلام کرد معیار انتخاب پژوهشگر برتر به دو بخش تقسیم شده است.
او گفت پژوهشگر برتر صنعت در مقایسه با پژوهشگران صنعت سنجیده میشود و پژوهشگر برتر پژوهشکده نیز در رقابت میان پژوهشگران خود پژوهشکده انتخاب خواهد شد.
وی توضیح داد پژوهشگران پژوهشکده بیمه تنها گروهی هستند که تمام وقت در حوزه بیمه تحقیق میکنند و طبیعی است که بیشترین حجم پژوهش مربوط به این گروه باشد. به همین دلیل تفکیک دو گروه برای جلوگیری از تعارض و برقراری عدالت انجام شده است.
انتخاب میزهای برتر صنعت بیمه در هفته پژوهش
نیاکان گفت حدود ۱۳ میز تخصصی در پژوهشکده بیمه فعال است که کارشناسان و مدیران صنعت بیمه نیز در آنها حضور دارند.
ریاست پژوهشکده بیمه اعلام کرد برنامه ویژهای برای انتخاب میزهای برتر در هفته پژوهش پیشبینی شده و اطمینان دارد راهبران میزهای تخصصی که از بدنه صنعت هستند، سهم قابل توجهی از برتریها را از آن خود خواهند کرد.
پایش اثرگذاری همایشها و نمونه تجربه سال تحول دیجیتال
نیاکان با تأکید بر نقش اثرگذار همایش گفت در یکی از سالهایی که موضوع اصلی تحول دیجیتال بود، شاخصهایی طراحی و در پایان همان سال برای همه شرکتهای بیمه ارسال شد تا گزارش دهند در حوزه تحول دیجیتال چه اقداماتی انجام دادهاند.
او افزود خروجی این اقدامات نیز در همایش ارائه شد تا مشخص شود صنعت در طول یک سال چه میزان پیشرفت داشته است.
تمرکز عمیق بر تحولات فناورانه در نظارت و تنظیمگری
نیاکان گفت محورهای اصلی همایش امسال شامل تحولات فناورانه در نظارت و نظارت مبتنی بر ریسک است و در هر دو حوزه تأکید ویژهای بر فناوری شده است.
او توضیح داد مباحثی مانند سابتک و رگتک، معماری پلتفرمها، APIها، داشبوردهای بلادرنگ، زیرساختهای دادهای، شاخصها و الزامات اطلاعاتی و نیز تأثیر فناوریهای نظارتی بر پایداری مالی، شفافیت و رقابتپذیری صنعت در محورهای همایش قرار دارد.
وی اعلام کرد بخش قابل توجهی از مقالات دریافتی نیز دقیقاً بر همین موضوعات و بهویژه هوش مصنوعی متمرکز بوده است.
ریاست پژوهشکده بیمه گفت برخی مقالهها بهطور مستقیم به پیادهسازی کورسهای هوشمند، بسترهای دادهمحور، و استفاده از فناوریهای نوین در نظارت مبتنی بر ریسک پرداختهاند.
ضرورت بیمه در زندگی روزمره و تلاش برای افزایش آگاهی عمومی
نیاکان گفت ضرورت بیمه برای مردم کاملاً روشن است، بهویژه در حوزههایی مانند بیمه خودرو و بیمه درمان که مردم هر روز با آن سروکار دارند.
او افزود بیمههای مسئولیت نیز با جمعیت گستردهای ارتباط دارد و بیمه زندگی نسبت به گذشته بسیار شناختهشدهتر شده است.
وی اعلام کرد پژوهشکده بیمه برای افزایش آگاهی عمومی اقداماتی مانند تولید محتوای آموزشی، موشنگرافی و ویدئو انجام داده و جلساتی با وزارت آموزش و پرورش برگزار کرده تا آموزش بیمه وارد ساختار رسمی مدارس شود.
رئیس شورای سیاستگذاری همایش همچنین از مذاکرات با وزارت بهداشت برای اجرای برنامههای آموزشی مشترک در حوزه بیمه سلامت خبر داد و گفت با موفق شدن این برنامهها اطلاعرسانی خواهد شد.
تغییر زمان همایش بهدلیل تقویم و شرایط اجرایی
نیاکان توضیح داد روز بیمه ۱۳ آذر امسال با پنجشنبه مصادف شده است و نگرانی درباره کاهش استقبال وجود داشت.
او گفت ۱۲ آذر نیز با جلسه هیأت دولت همزمان بود و احتمال تداخل برنامههای وزیر و سایر دولتمردان وجود داشت. بنابراین روز همایش به سهشنبه ۱۱ آذر در برج میلاد منتقل شد.
وی افزود پذیرش از ساعت ۷ صبح انجام میشود و برنامه اصلی بین ۷:۳۰ تا ۸ آغاز خواهد شد.
حضور مقامهای ارشد دولت و مدیران صنعت بیمه
نیاکان اعلام کرد مانند سالهای گذشته مدیران ارشد صنعت بیمه، رئیسکل بیمه مرکزی، دبیرکل سندیکای بیمهگران و وزیر اقتصاد در همایش حضور خواهند داشت.
او گفت احتمال حضور یک یا دو نفر از معاونان رئیسجمهور نیز وجود دارد اما بهدلیل مسائل امنیتی و پروتکلی، اسامی دقیق در حال حاضر اعلام نمیشود.
محدودیت فضای نمایشگاه و حضور ۲۵ شرکت در غرفههای ۱۲ متری
رئیس شورای سیاستگذاری همایش اعلام کرد برای نمایشگاه جانبی همایش تنها فضای ۳۵۰ متری لابی برج میلاد در اختیار بوده است.
او گفت با توجه به طراحی غرفهها که بهصورت ۱۲ متری انجام شده بود، این فضا با حضور ۲۵ شرکت تکمیل شده و امکان پذیرش متقاضیان بیشتر وجود نداشته است.
نیاکان توضیح داد همین محدودیت موجب شده پس از تکمیل ظرفیت، ناچار باشند به سایر متقاضیان پاسخ منفی دهند زیرا فضای دیگری در اختیار همایش نیست.
برنامهریزی برای گسترش فضای نمایشگاهی در سال آینده
ریاست پژوهشکده بیمه گفت برای سال آینده این امید وجود دارد که نمایشگاه همایش در فضایی بزرگتر برگزار شود.
او توضیح داد پیشنهاد شده از فضای بیرونی برج میلاد نیز استفاده شود یا حتی یک روز کاملاً مجزا برای نمایشگاه در نظر گرفته شود تا شرکتهای بیشتری امکان حضور داشته باشند.
نیاکان اعلام کرد در مجموع ۳۳ شرکت و پلتفرم بیمهای از جمله شرکتهای بیمه آسیا، سرمد، البرز و کوثر در کنار پلتفرمهای بیمهای، شرکتهای ارزیابان خسارت و دیگر مجموعههای زیستبوم بیمه، غرفههای موجود را پر کردهاند.
عدم برگزاری پنل رسانه بهدلیل ناهماهنگی و تلاش برای جبران پس از همایش
نیاکان در توضیح روند پنل رسانه گفت طبق هماهنگی با مدیرکل روابط عمومی بیمه مرکزی، قرار بود با حضور اساتید حوزه رسانه یک برنامه مفصل برگزار شود اما به دلیل انجام نشدن هماهنگیها، امکان برگزاری آن در زمان مقرر وجود نداشت.
او افزود با این حال روابط عمومی اعلام کرده که فرصت برگزاری این پنل بعد از همایش همچنان محفوظ است و تلاش میشود در اولین زمان ممکن نشست تخصصی رسانهای برگزار شود.
ابراز امیدواری برای برگزاری موفق و اثرگذار همایش
نیاکان در پایان ابراز امیدواری کرد همایش امسال نیز مانند دورههای گذشته بهخوبی برگزار شود و بتواند رویدادی مفید و مؤثر برای صنعت بیمه باشد.
او گفت هدف این است که اثربخشی همایش نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته و نتایج آن به توسعه صنعت بیمه کمک کند.
