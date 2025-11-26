فرماندار سمنان: تقویت امید در جوانان یک اولویت مدیریتی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح چهارشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان سمنان در فرمانداری با بیان اینکه جوانان با چالش‌هایی همچون اشتغال، مسکن و ازدواج روبه‌رو هستند، گفت: این جلسات باید از شکل تشریفاتی خارج شده و به تصمیمات کاربردی و نتیجه‌محور منجر شود.

وی با تأکید بر اینکه تقویت امید در نسل جوان یکی از مهم‌ترین وظایف مدیران است، اظهار کرد: اقدامات دستگاه‌ها باید به گونه‌ای باشد که جوان احساس کند آینده‌ای روشن پیش روی اوست، نشاط اجتماعی یک ضرورت برای جامعه امروز، به‌ویژه برای جوانان استان است.

فرماندار سمنان با اشاره به برنامه‌های مناسبتی پیش‌رو افزود: از ۲۰ آذر تا ۳۰ بهمن‌ماه برنامه‌های متنوعی در سطح شهرستان برگزار خواهد شد و لازم است از ظرفیت جوانان در طراحی، اجرا و مدیریت این برنامه‌ها حداکثر استفاده صورت گیرد.

صمیمیان تأکید کرد: دستگاه‌ها موظف هستند بخشی از برنامه‌های خود را با محوریت جوانان تدوین کنند تا خروجی جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان ملموس، اجرایی و قابل ارزیابی باشد.