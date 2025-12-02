رئیس دبیرخانه سلامت بوشهر: مرکبات رنگ شده به صورت مستمر رصد می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی صفوی در ارتباط با مرکبات رنگ شده اظهار کرد: بر اساس استانداردهای گیاه پزشکی، مرکبات مانند بسیاری از میوه‌های دیگر برای اینکه از نظر خصوصیات کیفی مانند ویتامین‌ها و سایر ترکیبات مفید به حد مطلوب برسد، باید از نظر فیزیولوژیکی رسیده باشد که این به عنوان شاخص زمان برداشت میوه مطرح است.

رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: در حال حاضر حدود ۵۰ درصد از تولید مرکبات کشور در مازندران انجام می‌شود که شامل ارقام پرتقال و نارنگی است، قسمت اعظم ارقام تولیدی، پرتقال‌های میان رس و دیررس است، اما در گروه نارنگی‌ها، قسمت عمده نارنگی‌های کشت شده در سال‌های اخیر ارقام پیش‌رس بوده است.

وی تصریح کرد: بدین ترتیب، معمولاً عمل سبز زدایی برای ارقام دیررس مرکبات مانند والنسیا و نارنگی‌های دیررس انجام می‌شود، در برخی از ارقام پیش‌رس مرکبات هم که از نظر میزان قند و سایر خصوصیات کیفی قابل‌برداشت هستند، ولی پوست میوه ظاهری سبز رنگ دارد می‌توان با استفاده از ترکیبات مجاز مانند «گاز اتیلن» یا «اتفون» سبز زدایی را انجام داد.

صفوی اضافه کرد: برای این منظور میوه‌های برداشت شده در اتاق‌های مخصوص سبز زدایی تیمار می‌شوند، در این مرحله میوه‌های دارای پوست سبز در آب و در شرایط دمای محیط با غلظت‌های پایین اتیلن برای چند دقیقه یا کمتر رنگ آوری می‌شود.

وی تصریح کرد: اتیلن فقط روی ظاهر میوه تأثیر داشته و طعم و مزه میوه را تغییر نمی‌دهد و علی‌رغم بهبود کیفیت ظاهری میوه موجب رسیدگی میوه مرکبات نخواهد شد. این قاعده درباره اتفون (گاز اتیلن) هم وجود دارد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در ادامه بیان کرد: ماجرای مرکبات سمی از آنجا آغاز می‌شود که برخی سودجویان، با هدف عرضه هرچه سریع‌تر پرتقال یا نارنگی‌های نوبرانه به بازار و فروش آن‌ها به قیمت‌های بالا یا عرضه مرکبات در خارج از فصول عادی، این مرکبات بسیار نارس را پیش از موعد حداقل رسیدن، از باغدار با قیمت‌های اندک می‌خرند و سپس با استفاده از رنگ‌ها یا افزودنی‌های غیرمجاز که از انواع رنگ‌های صنعتی تا رنگ‌های مخصوص فرش گسترده است، رنگ پوست آن‌ها را از سبز به زرد یا نارنجی پررنگ تغییر می‌دهند.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین نشانه‌های این‌گونه مرکبات رنگ یکدست نارنجی آن، رنگی شدن پلاستیک خرید هنگام تماس با میوه و بخصوص چسبنده و ژله‌ای شدن دست‌ها حین پوست‌گیری است که کارشناسان توصیه می‌کنند در صورت مشاهده باید از خرید این‌گونه پرتقال و نارنگی‌ها خودداری کرد.

صفوی خاطرنشان کرد: رنگ‌های صنعتی استفاده‌شده در این رنگ آوری‌های غیرقانونی، بعضاً رنگ‌های آلبالویی مخصوص فرش است.

رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو روی مسئله حساس هستند و به گفته سورتینگ‌دارها بازرسی‌ها شدت گرفته و گاه برخی سورتینگ‌ها را سه بار در روز و به طور سرزده بازرسی می‌کنند.