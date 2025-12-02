  1. استانها
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۹:۱۸

بنازاده: نیروگاه هسته‌ای بوشهر با توان هزار مگاوات در مدار تولید است

بوشهر- رئیس نیروگاه هسته‌ای بوشهر گفت: نیروگاه هسته‌ای بوشهر با توان تولید هزار مگاوات برق در ظرفیت کامل تولید برق است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بنازاده از فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر با ظرفیت هزار مگاوات برق خبر داد و اظهار کرد: این نیروگاه اکنون در ظرفیت کامل تولید یعنی هزار مگاوات قرار دارد و برق را در اختیار شبکه سراسری کشور قرار می‌دهد.

وی با اشاره به تلاش شبانه‌روزی کارکنان متخصص کشور در نیروگاه اتمی بوشهر از ساخت ۲ واحد هزار و ۵۷ مگاواتی به صورت همزمان خبر داد.

رئیس نیروگاه هسته‌ای بوشهر افزود: ما کار تولید برق هسته‌ای را بر پایه برنامه‌های اعلامی و ابلاغی فعالیت‌های خود انجام می‌دهیم که با هماهنگی وزارت نیرو است.

