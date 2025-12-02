به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بنازاده از فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر با ظرفیت هزار مگاوات برق خبر داد و اظهار کرد: این نیروگاه اکنون در ظرفیت کامل تولید یعنی هزار مگاوات قرار دارد و برق را در اختیار شبکه سراسری کشور قرار میدهد.
وی با اشاره به تلاش شبانهروزی کارکنان متخصص کشور در نیروگاه اتمی بوشهر از ساخت ۲ واحد هزار و ۵۷ مگاواتی به صورت همزمان خبر داد.
رئیس نیروگاه هستهای بوشهر افزود: ما کار تولید برق هستهای را بر پایه برنامههای اعلامی و ابلاغی فعالیتهای خود انجام میدهیم که با هماهنگی وزارت نیرو است.
