معرفی ارقام جدید نارنگی زودرس در پژوهشکده مرکبات

مرتضی گل محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ویژگی های نارنگی زرین گفت: میوه نارنگی زرین رقمی زودرس بوده و در دهه دوم آبان ماه قابل برداشت است و پوست میوه نازک بوده و متحمل به عارضه گرانوله شدن میوه می باشد. درخت نارنگی متحمل به سرما بوده و میوه آن کم‌بذرتر از نارنگی کلمانتین است.

وی تصریح کرد: همچنین این پروژه‌ به منظور دستیابی به رقم زودرس و تجارتی جدید از سال ۱۳۷۶ به مدت ۱۹ سال در چهار فاز انجام شد.

گل محمدی خاطر نشان کرد: معمولاً رقمی که در مناطق شمالی کشور زودرس باشد، در مواقعی از سال که سایر ارقام مرکبات موجود نیست، وارد بازار می‌شود و می‌تواند نقش مهمی در افزایش درآمد تولیدکننده داشته باشد. همچنین محصولات نیز می‌تواند از خطر سرمازدگی در امان باشد.

وی درباره نارنگی دیررس نارین گفت: بازار تجاری مرکبات پذیرای ارقامی با ویژگی‌ های بی ‌بذری، نازکی پوست، سهولت پوست ‌کنی، درشتی میوه، تنوع زیاد در زمان رسیدن میوه از خیلی زودرس تا خیلی دیررس، پرآبی و نسبت متعادل قند و اسیدیته است.

رئیس پژوهشکده میوه های نیمه گرمسیری کشور با بیان اینکه کمبود ارقام دیررس مرکبات به ویژه نارنگی در کشور، پروژه‌ای به منظور دستیابی به رقم دیررس و تجارتی جدید از سال ۱۳۷۶ به مدت ۱۹ سال در چهار فاز انجام شد تصریح کرد: نارنگی نارین رقمی دیررس بوده و در دهه اول دی ماه قابل برداشت است. پوست میوه نازک و متحمل به عارضه گرانوله شدن می باشد. درخت این رقم متحمل به سرما است و میوه نارنگی نارین درشت‌تر از نارنگی کلمانتین است.

گل محمدی در پایان گفت: معمولاً ارقام دیررس نارنگی بازارپسند بوده و نقش مهمی در افزایش درآمد تولیدکنندگان دارند، زیرا در فصولی از سال که خبری از ارقام زودرس و میان‌رس نارنگی نیست به بازار عرضه می‌شوند.