اخبار ضد و نقیض از سقوط یک شهر راهبردی در شرق اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد که کنترل شهر پوکرووسک این امکان را برای ارتش روسیه فراهم می‌کند تا به پیشبرد مأموریت‌های جنگی و نظامی خود ادامه دهد.

پوتین گفت: اوکراین توان پاسخ‌گویی به تحرکات نظامی روسیه را ندارد و تلفات سنگینی که اوکراین در جریان عملیات نظامی متحمل شده، تراژدی برای مردم این کشور است.

وی همچنین پیشروی‌های ارتش روسیه در منطقه زاپوروژیا را شگفت‌آور توصیف کرد.

در مقابل، ستاد کل ارتش اوکراین ادعاهای روسیه درباره پیشروی و آنچه «آزادسازی» چندین شهرک در استان دونتسک از سوی مسکو اعلام شده را رد کرد.

ستاد کل ارتش اوکراین اعلام کرد که در شهر پوکرووسک درگیری‌ها همچنان ادامه دارد و نیروهای اوکراینی در حال دفع حملات پیاپی نیروهای روسیه هستند.

پوکرووسک نام شهری در استان دونتسک در شرق اوکراین است که بیش از ۶۱ هزار نفر جمعیت دارد.