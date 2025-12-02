  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۹:۱۷

مقام سابق اوکراین: شرایط بدتر می‌شود؛ به اندازه کافی قدرتمند نیستیم

مقام سابق اوکراین: شرایط بدتر می‌شود؛ به اندازه کافی قدرتمند نیستیم

وزیر خارجه سابق اوکراین به ناتوانی این کشور در برابر روسیه و وخامت اوضاع در میدان جنگ اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دیمیتری کولبا وزیر خارجه سابق اوکراین تاکید کرد که اگر کی یف به یک توافق صلح با روسیه دست پیدا نکند شاهد یک جنگ طولانی مدت خواهد بود.

وی اضافه کرد: در این صورت جنگ برای سالیان طولانی ادامه خواهد داشت و شرایط وخیم‌تر می‌شود.

کولبا بیان کرد: باید به اوضاع نامطلوب ارتش اوکراین به جای انکار واقعیت در جبهه‌های نبرد اعتراف کرد. باید اعتراف کنیم که ما به اندازه کافی برای متوقف کردن روسیه قدرتمند نیستیم.

قرار است هیئت آمریکایی امروز سه شنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو دیدار کرده و در خصوص مفاد توافق صلح رایزنی کند.

کد خبر 6675142

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • فریدون IR ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      این فاشیست بعد از نابود کردن اوکراین از صلح سخن میگوید بزودی متواری میشود یا محاکمه .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها