به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دیمیتری کولبا وزیر خارجه سابق اوکراین تاکید کرد که اگر کی یف به یک توافق صلح با روسیه دست پیدا نکند شاهد یک جنگ طولانی مدت خواهد بود.

وی اضافه کرد: در این صورت جنگ برای سالیان طولانی ادامه خواهد داشت و شرایط وخیم‌تر می‌شود.

کولبا بیان کرد: باید به اوضاع نامطلوب ارتش اوکراین به جای انکار واقعیت در جبهه‌های نبرد اعتراف کرد. باید اعتراف کنیم که ما به اندازه کافی برای متوقف کردن روسیه قدرتمند نیستیم.

قرار است هیئت آمریکایی امروز سه شنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو دیدار کرده و در خصوص مفاد توافق صلح رایزنی کند.