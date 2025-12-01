فون در لاین: وضعیت در مرز با بلاروس رو به وخامت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، اورزلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: ما به صورت یکپارچه از توافق صلحی حمایت می‌کنیم که عدالت را برای اوکراین رعایت کند و حاکمیت کی یف را با تضمین‌های امنیتی لازم حفظ کند.

رئیس کمیسیون اروپا در ادامه اضافه کرد: ما به تلاش‌های خود برای تأمین نیازهای مالی اوکراین ادامه می‌دهیم و با شرکای خود در ائتلاف مشتاقان هماهنگی خواهیم کرد.

وی سپس ادعا کرد: وضعیت در مرز با بلاروس رو به وخامت است، زیرا بالن‌ها به طور فزاینده‌ای به حریم هوایی لیتوانی نفوذ می‌کنند!

وزارت خارجه بلاروس ساعاتی پیش در بیانیه‌ای اعلام کرد: کاردار لیتوانی به وزارت خارجه بلاروس احضار و اعتراض مینسک در خصوص نقض حریم هوایی این کشور توسط پهپاد لیتوانی به وی ابراز شده است. مینسک نقض حریم هوایی کشورش توسط لیتوانی را اقدامی تحریک آمیز می‌داند و حق اتخاذ هرگونه اقدام لازم برای محافظت از حاکمیت خود را محفوظ می‌داند.