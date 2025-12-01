  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۲۴

فون در لاین: وضعیت در مرز با بلاروس رو به وخامت است

فون در لاین: وضعیت در مرز با بلاروس رو به وخامت است

رئیس کمیسیون اروپا گفت: وضعیت در مرز با بلاروس رو به وخامت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، اورزلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: ما به صورت یکپارچه از توافق صلحی حمایت می‌کنیم که عدالت را برای اوکراین رعایت کند و حاکمیت کی یف را با تضمین‌های امنیتی لازم حفظ کند.

رئیس کمیسیون اروپا در ادامه اضافه کرد: ما به تلاش‌های خود برای تأمین نیازهای مالی اوکراین ادامه می‌دهیم و با شرکای خود در ائتلاف مشتاقان هماهنگی خواهیم کرد.

وی سپس ادعا کرد: وضعیت در مرز با بلاروس رو به وخامت است، زیرا بالن‌ها به طور فزاینده‌ای به حریم هوایی لیتوانی نفوذ می‌کنند!

وزارت خارجه بلاروس ساعاتی پیش در بیانیه‌ای اعلام کرد: کاردار لیتوانی به وزارت خارجه بلاروس احضار و اعتراض مینسک در خصوص نقض حریم هوایی این کشور توسط پهپاد لیتوانی به وی ابراز شده است. مینسک نقض حریم هوایی کشورش توسط لیتوانی را اقدامی تحریک آمیز می‌داند و حق اتخاذ هرگونه اقدام لازم برای محافظت از حاکمیت خود را محفوظ می‌داند.

کد خبر 6674782

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها