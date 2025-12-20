  1. استانها
  2. اصفهان
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۸:۳۶

یک فوتی و یک مصدوم در حادثه گازگرفتگی در فلاورجان

یک فوتی و یک مصدوم در حادثه گازگرفتگی در فلاورجان

اصفهان –رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان از وقوع حادثه مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در روستای محمدیه شهرستان فلاورجان خبر داد که منجر به فوت یک نفر و مسمومیت یک نفر دیگر شد.

علیرضا زمانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این حادثه ویژه ساعت ۲۰:۰۰ روز پنج‌شنبه ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴ در روستای محمدیه از توابع شهرستان فلاورجان به مرکز اورژانس ۱۱۵ استان اصفهان گزارش شد.

وی افزود: در این حادثه، یک مرد ۳۲ ساله به دلیل مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در محل جان خود را از دست داد و یک زن ۴۱ ساله نیز دچار مسمومیت شد.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: مصدوم این حادثه پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط عوامل اورژانس، با آمبولانس به بیمارستان امام خمینی (ره) فلاورجان منتقل شد.

زمانپور با اشاره به اعزام ۲ کد عملیاتی ۱۱۵ به محل حادثه، بر لزوم رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی به‌ویژه در فصل سرما تأکید کرد و گفت: عدم نصب صحیح وسایل گرمایشی و نقص در سیستم تهویه از عوامل اصلی بروز مسمومیت با گاز CO است که می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

کد خبر 6695405

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها