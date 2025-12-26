به گزارش خبرنگار مهر، نادر شایان، ظهر جمعه در جمع خبرنگاران، از جانباختن سه نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در محدوده شهر بومهن خبر داد.
شایان در تشریح این حادثه اظهار داشت: شب گذشته پیکر بیجان سه نفر شامل دو زن و یک مرد بالای ۵۰ سال که در چادری در ابتدای ورودی شهر بومهن سکونت موقت داشتند، کشف شد که بررسیها علت فوت آنها را استنشاق گاز مونوکسید کربن نشان داد.
وی با اشاره به اینکه این افراد از اقشار بیخانمان جامعه بودند، افزود: بر اساس نظر کارشناسان اورژانس، حدود ۲۴ ساعت از زمان وقوع فوت گذشته بود و متأسفانه به دلیل نبود تهویه مناسب و استفاده غیراستاندارد از وسایل گرمایشی، این حادثه تلخ رقم خورد.
رئیس پایگاه اورژانس پردیس با تأکید بر خطرات جدی گاز مونوکسید کربن، تصریح کرد: این گاز که به «قاتل خاموش» معروف است، بدون رنگ و بو بوده و در صورت تجمع در فضای بسته میتواند در مدت کوتاهی موجب مرگ شود.
شایان خاطرنشان کرد: نقص در سامانههای گرمایشی، مسدود بودن دودکشها، یا استفاده از وسایل گرمایشی فاقد دودکش از مهمترین عوامل تولید این گاز سمی به شمار میرود و هر ساله جان تعدادی از شهروندان را میگیرد.
وی از مردم خواست با رعایت نکات ایمنی، از جمله نصب اصولی وسایل گرمایشی، بررسی مداوم مسیر دودکشها و اطمینان از باز بودن آنها، از بروز چنین حوادثی جلوگیری کنند.
رئیس اورژانس شهرستان پردیس همچنین تأکید کرد: استفاده از بخاریهای بدون دودکش در فضاهای بسته بسیار خطرناک است و در صورت استفاده از بخاری گازی، وجود کلاهک H در انتهای دودکش ضروری است.
به گفته وی، در صورت مشاهده علائمی مانند سردرد، سرگیجه، تهوع یا ضعف ناگهانی، افراد باید بلافاصله محیط را ترک کرده، به فضای باز بروند و در سریعترین زمان ممکن با اورژانس تماس بگیرند.
