زمانپور: گازگرفتگی در ناژوان ۲ فوتی و یک مصدوم داشت

عباس زمانپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه گازگرفتگی در اصفهان اظهار کرد: این حادثه در ساعت ۱۵:۳۴ به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی افزود: این حادثه گازگرفتگی در پارک ناژوان گزارش شده است.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به جزئیات این حادثه تصریح کرد: در اثر روشن کردن ذغال در داخل چادر، سه نفر دچار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شدند که متأسفانه دو نفر شامل مردی ۴۴ ساله و خانمی ۴۰ ساله در محل جان خود را از دست دادند و یک مرد ۵۰ ساله نیز با علائم شدید مسمومیت توسط دو کد عملیاتی ۱۱۵ به بیمارستان خورشید منتقل شد.

وی با اشاره به فراگیر شدن استفاده از وسایل گرمایشی غیراستاندارد در فضای بسته، افزود: مونوکسید کربن گازی است بی‌رنگ و بی‌بو که در زمان سوخت ناقص مواد سوختنی نظیر ذغال، چوب یا گاز طبیعی تولید می‌شود. در صورت استنشاق این گاز، اکسیژن خون به سرعت کاهش یافته و فرد در عرض چند دقیقه دچار بی‌هوشی، ایست تنفسی و مرگ می‌شود.

زمانپور در تشریح اقدامات اولیه هنگام مواجهه با فرد مسموم خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی باید بیمار را فوراً به هوای آزاد منتقل کرد، درها و پنجره‌ها را باز گذاشت، منبع گرما یا سوخت را خاموش نمود و در اسرع وقت با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفت. تا رسیدن نیروهای امدادی، رعایت همین گام‌های ساده می‌تواند جان فرد را نجات دهد.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان همچنین از مردم خواست از روشن کردن ذغال، گاز یا بخاری در محیط‌های بدون تهویه خودداری کنند و در مواقع اضطراری، پیش از هر اقدام دیگری خط ۱۱۵ را شماره‌گیری کنند.

وی افزود: با شروع فصل سرد، چندین مورد مسمومیت مشابه در سطح استان گزارش شده و لازم است اطلاع‌رسانی عمومی در زمینه خطرات گاز خاموش افزایش یابد.