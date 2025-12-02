رضایی: خودروی آمبولانس درمانگاه بخش امام حسن بازگردانده شد

محمود رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تنها خودروی آمبولانس مرکز بهداشت و درمان بخش امام حسن مدت‌ها خارج از شهرستان بود و این موضوع مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده بود.

بخشدار امام حسن بیان کرد: خوشبختانه با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، پیگیری‌های مستمر و رایزنی‌های انجام‌شده با رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و همکاری رئیس بهداشت و درمان شهرستان دیلم با این بخش، این مطالبه مهم مردم پس از مدت‌ها محقق شد و خودرو به درمانگاه بازگشته و دوباره در خدمت مردم قرار گرفته است.

رضایی با تأکید بر اینکه حوزه سلامت یکی از اولویت‌های جدی مدیریت این بخش است، افزود: در چارچوب سیاست‌های دولت وفاق ملی، موضوعات مرتبط با بهداشت و درمان در اولویت قرار گرفته و با تعامل میان دستگاه‌های اجرایی این موارد را با جدیت پیگیری می‌کنیم.