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۱۵ دی ۱۳۹۵، ۱۹:۵۴

رئیس مجمع خیرین سلامت شهرستان ملایر:

مشکل کمبود تخت‌های «سی سی یو» در ملایر به همت خیرین رفع شد

مشکل کمبود تخت‌های «سی سی یو» در ملایر به همت خیرین رفع شد

ملایر - رئیس مجمع خیرین سلامت شهرستان ملایر گفت: مشکل کمبود تخت‌های «سی سی یو» در شهرستان ملایر به همت خیرین رفع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آذرهمایون عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح دو بخش «ام آر آی» و «سی سی یو» در بیمارستان امام حسین(ع) شهرستان ملایر با خوشامدگویی به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خیرین و مسئولان حاضر در مراسم اظهار داشت: طبق اولویت سنجی و نیاز مردم، بخش «سی سی یو» بیمارستان امام حسین(ع) نیز با هزینه واقف خیراندیش حاج علی میرزایی افتتاح شد.

وی با تشکر از وزیر بهداشت برای صدور دستور تجهیز «سی‌ سی یو» این بیمارستان و پیگیریهای رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان، مدیر شبکه و نمایندگان مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی گفت: کمبود بخش «سی سی یو» و تخت های قلب یکی از معضلات شهرستان ملایر بود که با همت خیر بزرگوار حاج علی میرزایی این مسئله رفع شد.

رئیس مجمع خیرین سلامت شهرستان ملایر همچنین تحول در بخش درمان شهرستان ملایر بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت را بی‌نظیر و بی‌سابقه دانست و از زحمات حاج علی قربان رضایی و محمود حمیدی برای خرید تجهیزات «سی سی یو» قدردانی کرد.

کد مطلب 3869069

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