پرونده قاچاق لوازم خانگی روی میز تعزیرات گیلان

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده نگهداری، لوازم خانگی قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۱۶۱ میلیون ریال در شعبه پنجم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی و استعلام گمرکی اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط لوازم خانگی قاچاق، متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۱۶۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

امینی گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی از انبار واحد صنفی، لوازم خانگی قاچاق را کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.