  1. استانها
  2. گیلان
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۱

محکومیت بیش از ۴ میلیاردی قاچاقچی لوازم خانگی در گیلان

محکومیت بیش از ۴ میلیاردی قاچاقچی لوازم خانگی در گیلان

رشت- مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت بیش از چهار میلیارد ریالی متصدی لوازم خانگی به دلیل نگهداری عرضه و فروش کالای قاچاق خبر داد.

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده نگهداری، عرضه و فروش لوازم خانگی قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۴۵۵ میلیون ریال در شعبه دوم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی و استعلام گمرکی اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط لوازم خانگی قاچاق، متخلف را معادل ۲ برابر ارزش کالا به پرداخت چهار میلیارد و ۹۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

امینی گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی از انبار واحد صنفی لوازم خانگی قاچاق را کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد خبر 6578413

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها