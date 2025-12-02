حسینی: شیراز جشنواره جهانی فیلم فجر را باشکوه‌ برگزار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، روحالله حسینی شامگاه سهشنبه در آئین اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز گفت: این دوره از جشنواره در شیراز جلوهای بسیار باشکوهتر از سالهای گذشته داشت و در طول یک هفته، استان فارس نقشی برجسته در برگزاری شایسته این رویداد ایفا کرد.
وی ادامه داد: تاریخ سینما پر از نامهایی است که با شمار اندکی از آثار، ماندگار شدند. پس معیار، تعداد فیلمها نیست، بلکه احساسی است که یک جشنواره در جان مردم زنده میکند. با وجود فرصت اندک برای آمادهسازی، توانستیم میزبان آثاری باشیم که نبض زندگی را در سالنها جاری کردند.
دبیر چهل و سومین افزود: همراهی پرشور مردم شیراز، این جشنواره را به شکوهی کمنظیر رساند و امروز میتوان با اطمینان گفت که چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر در بهترین وضعیت ممکن به خط پایان رسید.
