امیری: فرهنگ عمومی محصول دین، زبان، تاریخ و هنر مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری صبح سهشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به جهانیشدن و نفوذ فناوریهای نوین در زندگی بشر گفت: رسانهها مرزهای جغرافیایی را درنوردیدهاند و فرهنگ در جهان امروز پیچیدگیهای بیشتری پیدا کرده است.
وی با تأکید بر اهتمام ویژه رهبر معظم انقلاب به حوزه فرهنگ و ریاست مستقیم ایشان بر جلسات فرهنگ عمومی، ادامه داد: نباید فرهنگ رسمی را با فرهنگ عمومی یکی دانست. فرهنگ عمومی هر استان، محصول سالها زیست اجتماعی و یک الزام نانوشته است.
استاندار فارس چهار مسیر اصلی شکلگیری فرهنگ عمومی را دین، زبان، تاریخ و هنر عنوان کرد و افزود: در همه جوامع انسانی، حتی در غرب، دین در لایههای عمیق جامعه حضور دارد. زبان فارسی نیز حامل احساسات و هویت ملی ماست و تاریخ و هنر ایران از معماری و باغها تا شعر و خطاطی، بنیان فرهنگ عمومی را شکل میدهند.
امیری نقش رسانهها و فضای مجازی را در ساختار فرهنگ عمومی غیرقابل انکار دانست و گفت: فرهنگ عمومی با دستور ایجاد نمیشود، سیاستگذاری فرهنگی باید واقعبینانه و متکی بر نیازهای روز باشد، زیرا فرهنگ عمومی تابعی از متغیرهای فرهنگی، مذهبی، سیاسی و اقتصادی است.
وی با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی شیراز ادامه داد: شیراز در بیان رهبری، شهر دین، حماسه و هنر است و عنوان سومین حرم اهلبیت (ع) جایگاه ویژهای برای آن رقم زده است.
استاندار فارس همچنین از اقدامات انجامشده در تقویت هویت فرهنگی و تاریخی استان، از جمله برگزاری همایش ایرانشناسی و محور مقاومت در جشنواره فیلم فجر شیراز یاد کرد.
امیری درباره پروژه کتابخانه مرکزی شیراز نیز گفت: زمین این پروژه آماده و اعتبار از سوی شهرداری مصوب شده است؛ معماری کتابخانه باید فاخر و در شأن پایتخت فرهنگ و تمدن باشد تا خود به مقصدی گردشگری تبدیل شود.
