امیری: سینمای شاعرانه ایران در شهر سعدی و حافظ معنا یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری شامگاه سه شنبه در آئین اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز با ابراز خرسندی از میزبانی این شهر گفت: افتخار بزرگی است که جهانشهر شیراز میزبان شما گرامیان بوده است؛ شهری که نامش در ذهن جهانیان با تمدن، هنر و معنویت گره خورده است.
وی با اشاره به پیشینه فرهنگی پایتخت فرهنگ و ادب ایران افزود: شیراز با حکمت سعدی، عرفان حافظ و فلسفه ملاصدرا مرزهای جغرافیا را درنوردیده و کانون خردورزی شده است؛ این شهر طی قرنها با آرام گرفتن نوادگان پیامبر اسلام (ص) به پناهگاهی برای جویندگان حقیقت مبدل شده است.
استاندار فارس با بیان اینکه سینمای ایران بدون پیوند عمیق با شعر قابل تعریف نیست، اظهار کرد: از همین رو سینمای شاعرانه در این جشنواره جایگاهی کلیدی داشت و در شهری برگزار شد که جلوهای از سبک زندگی مردمانش است.
وی همچنین با قدردانی ویژه از بخش «زیتون شکسته» گفت: این بخش نماد پایداری در جهان پرآشوب امروز بود و نشان داد هنر بیش از هر زبان دیگری قادر به روایت حقیقت است.
استاندار فارس افزود: میزبانی باشکوه شیراز ثابت کرد این شهر نهتنها پایتخت فرهنگ و ادب است، بلکه پایگاهی مطمئن برای برگزاری رویدادهای جهانی در ایران به شمار میآید. این موفقیت، نتیجه دیپلماسی فرهنگی مردم فارس است که مرکز گفتوگوی صلح خواهند بود و میتوانند پارادایمی نو در منطقه و جهان پایهگذاری کنند.
امیری تصریح کرد: میزبانی شیراز از یک رویداد بینالمللی نشان داد مردمی با تمدن قوی را نمیتوان به انزوا نشاند. امیدوارم این تجربه، خاطرهای از معنا، هنر و تمدن را در ذهن میهمانان رقم زده باشد؛ تمدنی که قرنها جهان را به صلح، آزادی و کرامت دعوت کرده است.
