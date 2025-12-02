دندانپزشک قلابی قشم دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر مرادی گفت: به دنبال تبلیغات غیرقانونی این فرد در فضای مجازی، موضوع توسط واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت مورد پیگیری قرار گرفت و تیم بازرسی پس از بررسی‌های میدانی، تخلفات گسترده‌ای را در محل فعالیت وی مشاهده کرد.

وی افزود: به دنبال تکمیل مستندات، موضوع با هماهنگی و دستور سریع دادستان شهرستان قشم و با همراهی نیروی انتظامی، فرد متخلف دستگیر و محل فعالیت وی که یک منزل مسکونی بود، پلمب شد.

مرادی با تأکید بر اینکه هرگونه ارائه خدمات درمانی بدون مدارک معتبر و مجوزهای قانونی تهدیدی جدی برای سلامت مردم است، از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک، موضوع را به شبکه بهداشت گزارش دهند.