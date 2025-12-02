به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه آزمایشگاهی کشور، امیر یونسیان مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور، با اشاره به نقش راهبردی نمایشگاه تجهیزات، مواد آزمایشگاهی و تست و آزمون پیشرفته ایران‌ساخت در معرفی ظرفیت‌های علمی و فناورانه کشور گفت: این رویداد یکی از مهم‌ترین بسترهای ملی برای نمایش توان تولید داخل، تبادل تجربه میان متخصصان و تقویت زنجیره آزمایشگاهی و تجهیزات بومی است. به همین دلیل شبکه آزمایشگاهی کشور امسال با ترکیبی گسترده‌تر و جمع پرشمارتری از مراکز آزمایشگاهی عضو، در این نمایشگاه حضور دارد.

مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور اعلام کرد که در سیزدهمین دوره این نمایشگاه، شبکه آزمایشگاهی در قالب یک پاویون متمرکز همراه با ۲۳ مرکز عضو حضور یافته است. این پاویون در سالن ۴۰ (زون آزمایشگاه‌ها) مستقر است و هر یک از مجموعه‌های آزمایشگاهی حاضر در آن، خدمات تخصصی، تجهیزات پیشرفته، دستاوردها و پروژه‌های شاخص خود را ارائه می‌کنند.

یونسیان افزود: علاوه بر پاویون شبکه آزمایشگاهی کشور، ۷ مرکز عضو نیز با غرفه‌های مستقل خود در نمایشگاه مستقر شده‌اند و به معرفی توانمندی‌ها و دستاوردهایشان می‌پردازند. این تنوع در نحوه حضور، به ما کمک می‌کند ظرفیت واقعی شبکه را در ابعاد مختلف به بازدیدکنندگان نشان دهیم.

او با تأکید بر نقش حمایتی شبکه آزمایشگاهی کشور در توانمندسازی مراکز عضو، توضیح داد: مراکز عضو شبکه که غرفه‌ای در زون آزمایشگاه‌ها رزرو و ثبت‌نام نهایی کرده باشند، می‌توانند از طریق کارتابل آزمایشگاه خود، درخواست حمایت ارسال کنند و حدود ۵۰ درصد هزینه اجاره غرفه را از شبکه دریافت کنند. هدف این است که حضور آزمایشگاه‌های توانمند در این رویداد برای همه مراکز امکان‌پذیر باشد و معرفی خدمات و تجهیزات آنها بدون مانع انجام شود.

یونسیان همچنین از برنامه شبکه آزمایشگاهی کشور برای معرفی و انعکاس توانمندی‌های مراکز حاضر در نمایشگاه خبر داد و گفت: اطلاع‌رسانی دقیق درباره توانمندی‌ها و خدمات مراکز عضو، یکی از مأموریت‌های ما در نمایشگاه امسال است و تلاش می‌کنیم مجموعه‌ها با دیده‌شدن بیشتر، فرصت‌های همکاری جدید به‌دست آورند.

مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور افزود: در طول نمایشگاه، غرفه شبکه میزبان انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری میان مراکز عضو خواهد بود. همچنین مدیران و کارشناسان مراکز می‌توانند با هماهنگی قبلی از طریق دبیرخانه شبکه، جلسات حضوری با کارشناسان ما در غرفه شبکه برگزار کنند.

یونسیان، درباره مراکزی که امسال به‌صورت مستقل در نمایشگاه حضور یافته‌اند توضیح داد: شرکت پژوهشی کیمیا شنگرف پارس، مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک، شرکت صنایع انرژی (EPIL)، شرکت فناور شبیه‌ساز نصیر، شرکت نانو مهندسی سطح ژیکان، شرکت نور فناوری تک پرتو نوران (تک نوران) و شرکت فناوری خلاء کهربا، هر کدام با غرفه‌های اختصاصی خود در نمایشگاه مستقر شده‌اند و به معرفی دستاوردها، خدمات و پروژه‌های فناورانه‌شان می‌پردازند.

او همچنین با اشاره به مجموعه‌های حاضر در پاویون شبکه آزمایشگاهی کشور بیان کرد: در این پاویون، مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف، شرکت معیار دانش پارس، پژوهشگاه رنگ، شرکت پارس لیان اروند، مرکز پژوهش متالورژی رازی، مجموعه آزمونه فولاد، شرکت بینا آزما سپاهان، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، بنیاد علوم کاربردی رازی، شرکت بیم‌گستر تابان، مجموعه آریا الکترون اپتیک، پژوهشگاه مواد و انرژی، شرکت بهشت‌آئین، مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران و شرکت جویا بهنود حضور دارند.

به گفته مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور، علاوه بر مراکز یادشده دانشگاه گیلان، پژوهشگاه صنعت نفت، مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی، شرکت صامت تک‌آزما، آزمایشگاه متالورژی پژوهشکده توسعه فناوری جهاد دانشگاهی – دانشگاه صنعتی شریف، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان و شرکت آلومینای ایران، در پاویون اختصاصی شبکه آزمایشگاهی کشور در نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ایران‌ساخت، حضور می‌یابند و هر یک توانمندی‌ها، خدمات، رویدادها و تجهیزات تخصصی خود را معرفی می‌کنند.

یونسیان در پایان تأکید کرد: نمایشگاه تجهیزات ساخت ایران فرصتی مهم برای معرفی توان واقعی جامعه آزمایشگاهی کشور است.