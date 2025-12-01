روزانه حدود ۹۰۰ نفر در عملیات اطفای حریق جنگل الیت شرکت داشتند

حسین علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه آتش سوزی جنگل الیت افزود: روزانه بین ۸۳۵ تا ۹۰۰ نفر در عملیات اطفا و پشتیبانی آتشسوزی جنگلها مشارکت داشتند و از همه دستگاهها و مردم منطقه تشکر ویژه کرد.
وی افزود: حضور فعال مردم و همکاری دستگاهها سبب شد آتشسوزی گسترش نیابد و دالان بادی در نقاط حساس تحت کنترل و مهار قرار گیرد.
محمدی گفت: شرایط دشوار عملیات، با توجه به استعداد بالای منطقه برای آتشسوزی، نیازمند تلاش گسترده و هماهنگی دقیق بود و همه نیروهای زمینی تحت رهبری واحدهای عملیاتی و سپس با حضور سیستمهای مدیریتی استانداری، اقدامات لازم را انجام دادند.
محمدی خاطرنشان کرد: این همراهی گسترده نشاندهنده تعهد و همکاری مردم و مسئولان در حفاظت از جنگلهای هیرکانی است و تجربه این عملیات میتواند الگوی مناسبی برای مدیریت بحرانهای مشابه در آینده باشد.
به گزارش مهر، در حادثه آتش سوزی جنگل الیت ۱۰ هکتار از عرصههای جنگلی دچار خسارت شد.
