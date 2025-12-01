  1. استانها
  2. مازندران
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۴

پرواز بالگرد آتش‌نشان در الیت

پرواز بالگرد آتش‌نشان در الیت

چالوس - عملیات اطفای حریق جنگل‌های الیت مرزن‌آباد چالوس، همچنان با کمک هلی‌کوپترها تا خاموشی کامل ادامه دارد.

دریافت 15 MB
کد خبر 6674420

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها