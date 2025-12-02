انجام نخستین عمل جراحی برای درمان سنگ‌ بزرگ کلیه در جنوب استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از روابطعمومی بیمارستان امام خمینی کنگان، نخستین عمل جراحی «PCNL» در جنوب استان بوشهر و شهرستانهای همجوار با موفقیت در این مرکز درمانی انجام شد.
جراحی فوقتخصصی PCNL که برای درمان سنگهای بزرگ کلیه انجام میشود، پیش از این تنها در بیمارستان شهید گنجی برازجان قابل انجام بود که با تجهیز اتاق عمل و همکاری تیم جراحی تحت سرپرستی عباس اندخش، امکان انجام این عمل برای نخستینبار در بیمارستان امام خمینی کنگان فراهم شده است.
این جراحی توسط دکتر مشتاقی، متخصص و جراح اورولوژی، انجام گرفت و تحقق آن گامی مهم در ارتقای سطح خدمات درمانی جنوب استان به شمار میرود.
با توجه به شیوع بالای بیماری سنگ کلیه، انجام این عمل در کنگان میتواند نقش مهمی در کاهش ارجاع بیماران به شهرهای دورتر نظیر جهرم و شیراز داشته و از تحمیل هزینههای رفتوآمد، مشکلات اسکان و خطرات جادهای برای بیماران جلوگیری کند.
نظر شما