سید احمد حسینی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هنرمندان جنوب کرمان در هر حوزه‌ای موفق عمل کرده اند و این موفقیت نشان می‌دهد که هنر در جنوب کرمان از دل زندگی مردم می‌جوشد و بر پایه ایمان فرهنگی و احساس مسئولیت اجتماعی استوار است.

وی افزود: هنر زمانی ماندگار می‌شود که زبان مردم باشد و با روح این سرزمین پیوند بخورد، زیرا جامعه‌ای که نفس خود را در آینه هنر می بیند توانمندتر امیدوارتر و آماده‌تر برای ساختن فردای بهتر است.

وی با بیان اینکه جنوب کرمان از ظرفیت‌های گسترده فرهنگی برخوردار است، ادامه داد: این منطقه نه تنها خاستگاه استعدادهای جوان است، بلکه محل شکل گیری جریان‌های اصیل هنری است که می‌تواند در سطح ملی و حتی فراملی دیده شود.

حسینی، تصریح کرد: هنرمندان ما تنها آفرینندگان اثر نیستند، بلکه حاملان هویت فرهنگی اند و هر اثر آنان نشانی از تاریخ رنج امید و تلاش مردمی است که زیبایی را حتی در سختی‌ها خلق می‌کنند.‌

وی بیان کرد: حمایت از هنر حمایت از سرمایه اجتماعی است و این امر نیازمند برنامه ریزی مداوم همکاری نهادها و مشارکت خود هنرمندان است تا فضای فرهنگی منطقه پویاتر شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان گفت: ما وظیفه داریم از استعدادهای نوپا تا چهره‌های شناخته شده را همراهی کنیم چرا که هیچ جامعه‌ای بدون حضور هنرمندان نمی‌تواند به نشاط عمومی و انسجام فرهنگی دست یابد.

حسینی، بیان کرد: جنوب کرمان علاوه بر ظرفیت‌های هنری دارای پتانسیل‌های بی نظیر صنعتی و معدنی نیز هست و این هم نشانی از توانمندی‌های گسترده منطقه است که می‌تواند به رشد اقتصادی و فرهنگی همزمان منجر شود.

وی افزود: آینده فرهنگ جنوب کرمان زمانی روشن‌تر خواهد شد که هنر در کنار توسعه اجتماعی قرار گیرد و این امر با گسترش فرصت‌ها تقویت زیرساخت‌ها و نگاه حمایتی ممکن خواهد بود.