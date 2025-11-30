مدیرکل فرهنگ و ارشاد جنوب کرمان: زیرساخت های فرهنگی ساردوئیه تقویت شود

سید احمد حسینی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساردوئیه در سپهر فرهنگی جنوب کرمان همچون قله‌ای استوار ایستاده است و ریشه‌های هویتی این دیار در آمیختگی ایمان تلاش و تاریخ مشترک مردمی معنا پیدا می‌کند که فرهنگ را نه یک ابزار، بلکه یک جریان زنده و در حال تپش می‌دانند.

وی بیان کرد: هرگاه مجموعه مدیریت محلی و دستگاه فرهنگ در کنار هم قرار گیرند جریان سازندگی در حوزه هنر اندیشه و نشاط اجتماعی شتابی دوچندان می‌گیرد و این همگرایی همان حلقه گمشده ای است که جنوب کرمان برای رسیدن به گام‌های بلندتر بدان نیازمند می‌باشد.

حسینی، افزود: توسعه فضاهای فرهنگی و تقویت گروه‌های هنری در بخش ساردوئیه نه تنها یک برنامه اداری، بلکه یک رسالت معنوی است که می‌تواند آینده جوانان را روشن‌تر سازد و مسیر پرورش استعدادهای بومی را هموار نماید.

وی تصریح کرد: هر منطقه‌ای هنگامی به بلوغ فرهنگی دست می‌یابد که گفتگو میان نهادها جریان داشته باشد و آرمان‌های مشترک به محور تصمیم‌سازی بدل شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان افزود: ساردوئیه اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته است که می‌تواند الگوی این هم‌افزایی باشد.

وی اظهار داشت: مردم این بخش با پشتوانه باورهای اصیل خود به فرهنگ همچون شجره طیبه ای می‌نگرند که سایه آن امنیت فکری آرامش اجتماعی و امید به آینده را گسترده‌تر می‌کند و دستگاه فرهنگ با تمام توان برای رونق ریشه‌ها و شاخه‌های این درخت ایستادگی خواهد کرد.