حسینی: پوستر جشنواره ملی«روایت رضوان» در جنوب کرمان رونمایی می شود

جیرفت- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان گفت: آئین رونمایی از پوستر جشنواره ملی فضای مجازی «روایت رضوان» جنوب کرمان با هدف ترویج فرهنگ رضوی در بستر فضای مجازی برگزار می‌شود.

سید احمد حسینی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آئین رونمایی از پوستر جشنواره ملی فضای مجازی «روایت رضوان» جنوب کرمان با حضور مجیدی‌فر مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارشنبه ۳ دی ماه سال جاری برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین رسانه‌ای و فضای مجازی در ترویج معارف اسلامی و فرهنگ اهل‌بیت علیهم‌السلام افزود: جشنواره ملی فضای مجازی «روایت رضوان» فرصتی ارزشمند برای تولید، نشر و بازنمایی محتوای فاخر رضوی در بستر رسانه‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی است و می‌تواند نقش مؤثری در جریان‌سازی فرهنگی در میان نسل جوان ایفا کند.

حسینی، با بیان اینکه این جشنواره با رویکرد ملی و مشارکت هنرمندان، فعالان رسانه‌ای و تولیدکنندگان محتوای دیجیتال از سراسر کشور برگزار می‌شود، تصریح کرد: معرفی الگوهای ناب اخلاقی و معنوی امام رضا علیه‌السلام و تبیین آموزه‌های رضوی با زبان هنر و رسانه‌های نوین از جمله اهداف اصلی این رویداد فرهنگی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان با تأکید بر جایگاه جنوب کرمان در میزبانی رویدادهای ملی فرهنگی افزود: برگزاری آئین رونمایی از پوستر این جشنواره در جنوب کرمان نشان از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فرهنگی این منطقه دارد و می‌تواند زمینه‌ساز حضور گسترده هنرمندان و فعالان فضای مجازی در برنامه‌های ملی باشد.

