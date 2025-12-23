حسینی: پوستر جشنواره ملی«روایت رضوان» در جنوب کرمان رونمایی می شود

سید احمد حسینی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آئین رونمایی از پوستر جشنواره ملی فضای مجازی «روایت رضوان» جنوب کرمان با حضور مجیدی‌فر مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارشنبه ۳ دی ماه سال جاری برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین رسانه‌ای و فضای مجازی در ترویج معارف اسلامی و فرهنگ اهل‌بیت علیهم‌السلام افزود: جشنواره ملی فضای مجازی «روایت رضوان» فرصتی ارزشمند برای تولید، نشر و بازنمایی محتوای فاخر رضوی در بستر رسانه‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی است و می‌تواند نقش مؤثری در جریان‌سازی فرهنگی در میان نسل جوان ایفا کند.

حسینی، با بیان اینکه این جشنواره با رویکرد ملی و مشارکت هنرمندان، فعالان رسانه‌ای و تولیدکنندگان محتوای دیجیتال از سراسر کشور برگزار می‌شود، تصریح کرد: معرفی الگوهای ناب اخلاقی و معنوی امام رضا علیه‌السلام و تبیین آموزه‌های رضوی با زبان هنر و رسانه‌های نوین از جمله اهداف اصلی این رویداد فرهنگی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان با تأکید بر جایگاه جنوب کرمان در میزبانی رویدادهای ملی فرهنگی افزود: برگزاری آئین رونمایی از پوستر این جشنواره در جنوب کرمان نشان از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فرهنگی این منطقه دارد و می‌تواند زمینه‌ساز حضور گسترده هنرمندان و فعالان فضای مجازی در برنامه‌های ملی باشد.