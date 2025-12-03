سید احمد حسینی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند شتاب گرفته توسعه زیرساختهای فرهنگی جنوب کرمان اظهارداشت: در ماههای اخیر پروژههای فرهنگی و هنری جنوب کرمان دچار تحول جدی شده اند.
وی افزود: تکمیل پلاتوهای هنری، ادامه ساخت مجتمع فرهنگی اداره کل پس از چندین سال توقف و احیای پروژههایی که سالها در مرحله نیمه تمام باقی مانده بود با جدیت در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: پروژههایی که سالها متوقف مانده بود، اکنون دوباره روی ریل اجرا قرار گرفته اند و بخشی از آنها مانند مجتمع فرهنگی و هنری قلعهگنج پس از ۱۵ سال انتظار در دهه فجر به بهرهبرداری می رسند.
حسینی، با تأکید بر اینکه تقویت فضاهای فرهنگی از ضروریترین نیازهای جنوب کرمان است، افزود: یکی از مهمترین پروژهها مجتمع فرهنگی و هنری قلعه گنج است که پس از ۱۵ سال وقفه امسال در دهه فجر افتتاح خواهد شد.
وی بیان کرد: این مجموعه میتواند به عنوان پایگاه اصلی تولید و عرضه فعالیتهای هنری نقش مهمی در رشد فرهنگی منطقه ایفا کند.
حسینی، از راه اندازی فرهنگ سراهای جدید در سطح شهر جیرفت خبر داد و گفت: ایجاد فرهنگ سراهای متنوع فرصتی است تا ارتباط مردم با فعالیتهای فرهنگی بیشتر شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان اظهارداشت: تلاش ما این است که شهروندان در همه نقاط جیرفت به امکانات فرهنگی استاندارد دسترسی داشته باشند.
وی با اشاره به همافزایی دستگاهها و حمایتهای استانی افزود: روند فعلی نتیجه همراهی و توجه مسئولان استانی به جنوب کرمان است و امیدواریم با تداوم این نگاه، تمامی پروژههای نیمه تمام به سرانجام برسند و جنوب استان به جایگاهی درخور در عرصه فرهنگ و هنر دست یابد.
